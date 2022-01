Nico disfrutó mucho en La isla de las tentaciones. Cayó en la tentación con Miriam. Cayó en la tentación con Rosana. Dejó plantada a Gal.la en la hoguera de confrontación. Y decidió marcharse solo del programa. Vamos, que no se dejó nada por experimentar. O sí, un trío. Podía haberlo hecho con Álvaro y Sabela, pero no quiso y Rosana ha desvelado en El debate de las tentaciones por qué no lo hizo.

“Yo pensaba que me iba a cohibir más y cuando yo llegué allí, sí es verdad que, al principio, estaba un poco en plan que no sabía qué hacer porque es gente nueva, no conoces, aunque yo sea una persona muy abierta, me cohibí bastante. Pero luego sí que es verdad que dije, ‘voy a disfrutar de la experiencia’ y fui yo al cien por cien”, empezaba contando Rosana sobre lo que fue su paso por el programa.

Vio con Sandra Barneda un resumen de lo que había sido su experiencia en la isla que acabó cuando Nico decidió elegir a Miriam para la cita final en lugar de optar por ella. “Qué heavy todo”, dijo en aquel momento. Ahora Sandra le ha preguntado por ese momento.

“Yo pensaba, sinceramente, que la cita final me la iba a dar a mí porque en la casa sí que es verdad, ahí no se ve mucho, pero sí que es verdad que nosotros hemos tenido más encuentros, hemos hablado más, no solo hemos tenido encuentros en la cama y yo pensaba que me daría la cita porque las otras se las dio a Miriam y yo pensé que en su cabeza pensaría que ‘se la voy a dar a Rosana para conocerla más’ como él dice, que le faltaba más por conocer de mí”, explicaba sobre lo que pensaba sobre aquella cita final.

La idea del trío

Sandra Barneda le preguntó si no pensaba que tal vez no le dio la cita por el trío que hizo con Álvaro y Sabela. “Le sentó mal y no quiso darme la cita por eso”, confirmó. Y ahí salió el tema del famoso trío en el que Nico no quiso participar junto a Álvaro y Sabela.

“A mí, ahí en la casa, me da a entender porque no quería con él y con Miriam. Sinceramente, si me hubiera sentido atraída por una chica, me habría sentido atraída por Sabela porque, no sé, es más mi rollo”, explicaba Rosana.

Al final hizo el trío sin Nico que optó por quedarse con Miriam en la cita de 24 horas. Ahora, seis meses después toca reencontrarse. Lo veremos en el programa de este martes noche, pero ya hemos podido ver un avance.

El reencuentro 6 meses después

“Empecé a ver un Nico que yo no conozco”, asegura Gal.la. “Lo vuelvo a decir, porque me liberé”, intentaba justificarse Nico desde la otra sala donde sigue la conversación de su ex.

Recordemos que, como era de esperar, abandonaron la isla por separado. “Para mí Nico fue un niño en un parque de atracciones y se creía que eso era su vida ideal y, lo siento mucho, pero no es así”, explicó Gal.la.

Cuando llegó el momento de reencontrarse no hubo dos besos siquiera entre ellos. “Te iba a saludar, pero ya no sé si me quieres saludar o no”, le decía su ex. “Primero hablamos, luego vemos si nos saludamos”, decía ella.

Pero visto lo visto, seguro que no hay saludo. Discuten por la perra y de quién de los dos es. Ella dice que suya, él asegura que de los dos. Y en medio, Miriam. “Me puedes mirar cuando hablo, es que ni me mira, pobre”, le dice a Gal.la que no duda en responderle que “es que, para mí, no eres nadie”.

Y como no podía ser de otra manera, a este multitudinario reencuentro también se une Miguel. “Eres un fantasma, un vende motos y un sinvergüenza, colega”, le dice Nico.

Nos queda ver si acaban tirándose de los pelos o no.