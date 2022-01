La primera versión de ‘Crepúsculo’ iba a contar con dos muertes y una moto de agua

Este 2022 se cumplen catorce años desde que salió la primera película de Crepúsculo. La saga, basada en los libros de Stephanie Meter, se convirtió en todo un éxito de masas. Todos los adolescentes se dividieron entre team Edward y team Jacob, convirtiendo a los dos actores protagonistas (Robert Pattinson y Taylor Lautner) en dos auténticas estrellas. Por supuesto, Kristen Stewart, quien dio vida a Bella tampoco se quedó atrás y ahora mismo es una de las actrices más solicitadas de Hollywood.

Pero la primera versión de esta saga de películas iba a ser muy distinta a la que recordamos. Aunque todos asociemos la saga Crepúsculo a una historia de amor imposible, la posibilidad de transformar esta cinta en una de acción estaba encima de la mesa.

La adaptación que nos ha llegado es muy leal a las novelas, siguiendo la trama de estas, pero esto podría haber cambiado. ¡Y es que el guion original no tenía nada que ver!

Robert Pattinson y Kristen Stewart en la premiere de 'Crepúsculo' en 2008 / Franco Origlia/Getty Images

Ha sido Mark Lord, encargado de adaptar al cine la saga Crepúsculo, quien ha contado en el podcast The Big Hit Show cómo iba a ser la primera versión. ¡Y podría ser una auténtica fantasía épica!

Mark asegura que en su primera versión, con el objetivo de enganchar a más público masculino, contaba con mucha más acción.

¿Qué novedades traía esto?

Pues la primera película iba a contar con dos asesinatos. Nada más y nada menos que el de Charlie Swan (el padre de Bella) y el de Carlisle Cullen. Además, Mark tenía claro que quería que la protagonista fuese una mujer mucho más fuerte y que no solo se centrase en su relación con Edward (un punto que nos hubiese ayudado a empatizar con Bella). De hecho, el guionista tenía pensado que Bella llevase una escopeta y no tuviese miedo de enfrentarse a los vampiros. Vamos, que ella se habría convertido en una cazavampiros.

¿La escena que nos ha dolido no poder ver? Sin duda la que ha descrito Mark y en la que veríamos a Bella huyendo en moto de agua del FBI. Sea como sea, no entendemos quién pudo decir que no a esta maravillosa fantasía.