La disputa entre Britney Spears y su hermana Jamie-Lynn salpica a una estrella de Hollywood

Estos días no se habla de otra cosa: la disputa entre Britney Spears y su hermana Jamie-Lynn. Las dos hermanas han protagonizado un intercambio de mensajes a través de los medios debido a la publicación del libro de Jamie-Lynn. La hermanísima de la princesa del pop, a quien conocimos a principios de los 2000’s gracias a la serie Zoey 101, ha contado su experiencia como estrella juvenil en Things I Should Have Said. Se trata de una autoviografía donde la actriz cuenta algunos episodios sobre su vida. Por supuesto, su hermana aparece en ella. Y es que no podemos olvidar que crecer con Britney a tu lado da para escribir muchas páginas.

Jamie aseguraba en una entrevista para Good Morning America que siempre ha estado ahí para ella cuando lo ha necesitado. Además, la joven de 30 años ha confesado que cuando pasó todo lo de la tutela ella solo tenía 17 años y estaba esperando un bebé, asegurando que no se enteró de nada.

Fue este viernes cuando Britney reaccionó a las declaraciones que hace su hermana sobre ella en el libro. Lo hizo a través de un comunicado. La primera cuestión que le reprochaba Britney era que hace quince años, cuando empezó lo de la tutela, ellas dos estaban muy distanciadas: “¿Entonces por qué se está hablando de ello, no será para vender libros a mi costa?”.

Además, le enviaba el siguiente mensaje: “Nunca ha tenido que trabajar para conseguir nada. Le han dado todo hecho”. Por suerte, a lo largo del fin de semanas, las dos hermanas enterraron el hacha de guerra y llegaron reconciliarse.

Rachel Zegler, en el punto de mira

Esta disputa le ha salpicado a una actriz que no tiene nada que ver con los Spears. Se trata de Rachel Zegler. La actriz de 20 años, que se ha llevado el Globo de Oro a mejor actriz de musical por hacer de María en West Side Story de Steven Spielberg, ha tenido que acudir a las redes sociales para pedir perdón.

Rachel ha estado atenta a toda esta disputa entre las hermanas Spears. De este modo, la actriz ha hecho un monólogo en redes sociales leyendo e interpretando los tuits que escribió Britney sobre el tema.

Rachel Zegler apologizes after receiving backlash for dramatically reading Britney Spears' letter to Jamie Lynn. pic.twitter.com/ga27Jm4eVN — Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2022

Ahora, varios días después, Rachel ha querido disculparse públicamente por si de alguna forma podía haber ofendido a alguien:

“Cualquiera que me conozca sabe que amo a Britney y la apoyo siempre. Si bien no quise faltarle el respeto en absoluto, debería haber pensado en cómo podría percibirse esto. Lamento mucho haber molestado o decepcionado a alguien”.

Además, teniendo en cuenta la complicada situación emocional en la que se encuentra ahora mismo Britney, Rachel ha querido añadir el siguiente tuit:

“Esta no es una situación para tomarse a la ligera, y todos deberíamos ayudar a Britney en este momento crucial. Gracias por escucharme y muchas gracias a todos los que me hicieron responsable”.