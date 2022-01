Britney Spears carga contra su hermana: “Nunca ha tenido que trabajar por nada, se le ha dado todo siempre”

Después de que Britney Spears consiguiera liberarse de la custodia de su padre, la vida de la princesa del pop ha dado un giro de 180 grados. Eso sí, lo que no ha escrito su punto y final (ni mucho menos) es el enfrentamiento que mantiene con su familia.

En concreto, es su hermana pequeña, Jamie Lynn, la que ha acaparado todos los focos durante todo el fin de semana. Ella y el intercambio de mensajes con Britney a través de las redes sociales y una relevante entrevista han sido las protagonistas de último encontronazo que han tenido.

El enfrentamiento nace a raíz de la publicación de la autobiografía de Jamie titulada Things I Should Have Said (Las cosas que debería haber dicho), en la que, como no podía ser de otra forma, incluye momentos con la artista. Este fue el motivo de su invitación a Good Morning America, donde dio las claves de este libro.

La respuesta de Britney a la autobiografía de su hermana

En ciertos capítulos de las memorias de Jamie, se hace referencia a los motivos de la tutela que ha retenido a la cantante hasta hace unos pocos meses: un comportamiento "paranoide y fuera de control".

Estas palabras no le sentaron nada bien a la autora de clásicos como Toxic, por lo que no se cortó en una publicación que ya ha eliminado de internet: "Mi familia arruinó mis sueños y pretenden hacerme quedar como la loca de esta historia, les encanta destruirme".

Además, también envió varios dardos a Jamie Lynn: "“Nunca estuvo demasiado a mi lado hace 15 años así que, ¿por qué están hablando de eso a no ser que quiera vender un libro a mi costa? ¿De verdad?", junto a "mi hermana nunca ha tenido que trabajar por nada, se le ha dado todo siempre".

Tras estas palabras, subió a Twitter una carta para su hermana pequeña suavizando ligeramente la situación, pero dejando claro que "lo que me hizo nuestro padre no se lo hacen ni a los criminales". Terminó con un "te quiero incondicionalmente", pero sin entender en absoluto la publicación del libro.

El último mensaje de Jamie Lynn

Ante esta cascada de mensajes, Jamie Lynn subió a sus historias de Instagram un pequeño mensaje dirigido a Britney en el que no da explicaciones de su autobiografía y únicamente le pide que la llame:

"Britney, simplemente llámame. He intentado ponerme en contacto contigo directamente muchas veces para poder hablar de esto en privado, como deberían hacer las hermanas, pero tú sigues eligiendo hablar de esto en plataformas públicas. Por favor, para de decir que yo no he estado ahí para ti y que me invento cosas. No me importaría compartir las veces que he estado ahí, te he llamado y te he apoyado e intentado ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te quiero"

Y hasta aquí, el último episodio entre Britney Spears y su hermana pequeña. ¿Veremos en algún momento una reconciliación?