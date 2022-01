Xuso Jones: 9 datos para conocer al cantante, ahora colaborador de Secret Story

Creativo, trabajador, inquieto, responsable... Xuso Jones es uno de los jóvenes talentos de nuestro país. Conocido por su música, su sentido del humor o su manejo de las redes sociales, en sus más de diez años de trayectoria ha conseguido encandilar a miles de seguidores.

Estos días, el cantante y compositor murciano está generando mucha expectación por ser uno de los nuevos colaboradores del reality de Telecinco Secret Story, un programa con audiencias masivas en el que el murciano ofrece su punto de vista sobre los participantes y lo que ocurre en la casa de los secretos. Y lo hace junto a compañeros como Mario Vaquerizo, Cristina Boscá o Nagore Robles.

Recopilamos algunos de sus mayores hitos como artista:

1. El primer gran viral 'made in' Spain

En 2011, Xuso Jones se dirigió al McAuto de McDonalds de su ciudad para pedir su menú en forma de canción y tomando la pegadiza melodía de Beautiful Girls de Sean Kingston. Lo grabó, lo subió a YouTube y el vídeo se viralizó enseguida, convirtiéndose en uno de los primeros virales made in Spain. Xuso acabó siendo apodado "el cantante del pedido en McAuto", pero su desparpajo y su originalidad ya habían conquistado a la gente.

2. Quería ser como Michael Jackson

Los referentes lo son todo para la mayoría de los artistas, que de pequeños veían a su ídolo en televisión y ansiaban ser como él. Fue el caso de Xuso Jones y su crush musical con el Rey del Pop. En una entrevista concedida a LOS40, el cantante y compositor recuerda entusiasmado su primer pálpito con la música, ese que le hizo amarla: "Cuando vi Thriller de Michael Jackson en televisión dije: yo quiero ser cantante".

3. Trayectoria musical

A sus 32 años, Xuso Jones suma casi once de trayectoria en la música. A lo largo de esta década, no ha dejado de lanzar música, pero si ha tenido una carrera discográfica muy irregular. Sus primeras canciones llegaron en 2012: Celebrating Life y Buy The Dj A Round. En 2013 llegó Turn on the radio y su primer EP titulado Part I (2013). En 2015 llega su primer y único disco de estudio, Vuela y también otra de sus canciones más conocidas: Victorious. Sus más recientes lanzamientos son Troya, y hace unos meses editó Tequila junto al grupo valenciano Bombai.

4. LOS40 le dio su primera oportunidad

La primera vez que Xuso Jones escuchó una canción suya en la radio fue en LOS40. Fue Tony Aguilar quien le presentó y él lo reucerda como un subidón. La primera vez que cantó sus temas en directo, también fue de la mano de LOS40 en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Así nos lo recordó en esta entrevista reciente.

Xuso Jones, posando para los medios en el festival de LOS40: Primavera Pop 2012. / Carlos Alvarez/Getty Images

5. Tu cara me suena

Xuso Jones participó en la tercera edición de Tu cara me suena junto a gente como Edurne, Melody, Llum Barrera o Jose Manuel Soto. Algunas de sus mejores interpretaciones fueron cuando dio vida a Robin Thicke, Chayanne, Jason Derulo o la mismísima Adele. En este momento, al dar el gran salto a la televisión nacional, el murciano adquirió gran popularidad. Además, hizo un gran programa pues quedó como tercer finalista.

6. Casi fue a Eurovisión 2016

Xuso Jones fue candidato para representarnos en Eurovisión en 2016 con el tema Victorious. Ser uno de los aspirantes le dio un gran impulso a su carrera, aunque se quedara a las puertas. Competía por la candidatura junto a artistas como Maverick, María Isabel, Electric Nana o Barei. Finalmente, fue esta última quien llevó su tema Say Yay al concurso quedando en vigesimo segunda posición.

7. Masterchef Celebrity

El cantante murciano participó en la tercera edición de MasterChef Celebirty aunque su paso por cocinas no duró mucho. Xuso llegó tan solo al segundo programa, momento en que los jueces no dieron el visto bueno a su plato final.

8. Faceta como escritor

Después de asumir que no sería representante de España en Eurovisión, Xuso Jones se enfocó en su nuevo proyecto. Unos meses más tarde llegaría su debut literario: El amor empieza después del café, que aborda la historia de a historia de un joven que, frustrado con su trabajo, decide cortar por lo sano y dar un giro a su vida; en ese cambio de rumo conoce a un nuevo amor. Tras el éxito de su primera novela, Xuso publicó dos más: La distancia es un café y Todas las mañanas contigo, todos ellos dan forma a la trilogía Coffee Love.

Xuso Jones, en la feria del libro de Madrid en 2016, firmando ejemplares de sus libros: El amor empieza después del café y Todas las mañanas contigo. / Eduardo Parra/Getty Images

9. Un Tiktoker de éxito

Como muchas otras personas, el confinamiento dio un tiempo extra a Xuso Jones para explorar nuevas redes sociales y darle rienda suelta a su creatividad. El artista murciano recaló en TikTok, la red social que más ha crecido durante la pandemia, y consiguió que sus vídeos conectaran con miles de personas en todo el mundo. Ahora, suma más de medio millón de seguidores en esta plataforma.