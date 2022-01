Adrián Tello ya ha confesado una de las locuras que ha hecho por amor, ¿hará alguna en ‘Secret Story’?

Desde que se emitió el vídeo de presentación de Adrián Tello en Secret Story 2 y le vimos llorar recordando a un amigo que murió en un accidente de tráfico, el profesor de primaria se ganó a multitud de seguidores que ya le ven como el gran favorito de esa edición. Eso sí, queda mucho programa por delante y habrá que ir viendo.

De momento hemos podido ir conociéndole un poco mejor. Ya sabemos, por ejemplo, las tres cosas que no aguanta dentro de la casa en convivencia con tantas personas a las que no conoce.

En primer lugar, no soporta el que no se cumplan las tareas. Tampoco le gustan los gritos y el desorden. Así que, sabiendo esto, ya podemos augurar que no lo pasará muy bien dentro de la casa donde los gritos, antes o después, harán acto de presencia con bastante asiduidad.

Otra de las cosas que hemos descubierto es que le gusta la fiesta, no había más que verle dándolo todo en la que tuvieron dentro de la casa con temática hawaiana. En ese momento descubrió que tiene algo en común con dos de sus compañeros. Ya podemos decir que son tres los que llevan tatuada una palmera.

Imprescindibles en la nevera

De momento, salvo los primeros roces con Álvaro que logró sacar de quicio a más de uno, no ha tenido problemas con ninguno de sus compañeros. Veremos qué pasa cuando empiece a faltarles la comida. Todo apunta a que sus dos imprescindibles en la nevera no van a estar muy presentes en la casa.

Asegura que en la suya no pueden faltar nunca chocolate y jamón. La primera puede caer en alguna ocasión, pero está complicado que gasten su escaso presupuesto en jamón. Tal vez cuando salgan, su amiga Marta le lleve a Teruel a comer el de aquella tierra que tanta fama tiene.

Locuras de amor

Por cierto, que entre Marta y Adrián parece haber una conexión aunque no sabemos si con unos intereses más allá de la amistad. Tal vez la cercanía, ella es de Teruel y el de Zaragoza, haya ayudado a encontrar puntos de conexión.

Eso sí, Adrián ya ha dejado claro que él no va a hacer nada dentro de la casa. Eso sí, no ha dudado en hablar de algunas locuras que ha hecho por amor.

Fue Álvaro el que indagó en este sentido: "Cuéntame algo que hayas hecho por amor". Él no ha dudado en dar una respuesta: "Pintar un grafiti en un parque". No sabemos si a las autoridades les habrá gustado esta respuesta.

Tampoco sabemos si dentro de Secret Story acabará también haciendo alguna locura por amor.