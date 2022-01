Adrián Tello se rompe al contarle a Marta, en ‘Secret Story’, cómo se enteró de la muerte de su amigo

Poco a poco, los concursantes de Secret Story se van ubicando dentro de la casa y entre tanta gente. Desde el principio, Adrián conectó con Marta. Ambos sienten una complicidad que les ha llevado a abrirse el uno con el otro.

Eso ha llevado al zaragozano a hablar de uno de los momentos que más ha marcado su vida y que ya expuso el día del estreno. Ha vuelto a recordar el día en el que se enteró que su mejor amigo, con el que compartía piso, había muerto por un accidente de tráfico.

“A mí me sonó el teléfono y me preguntaron que si le conocía. Y yo dije que sí y me respondieron, ‘vale’. Y se colgó el teléfono. Y dije, ‘pues me están vacilando, no sé’”, recuerda sobre lo que ocurrió el fatídico día.

“Otro de los chicos del piso dijo, ‘oye, chavales, que me han dicho que se ha matado un chaval jovencito de tal pueblo’ que era ese pueblo. Y en ese momento piensas, ‘no será’”, admitía sobre las esperanzas que guardaba en ese momento. Aun así, tenía la mosca detrás de la oreja.

Llegó la confirmación

“Escribí a un chaval que había ido toda la vida conmigo a clase, que era su cumpleaños ese día. Lo felicité, es el mejor amigo del hermano, y le dije, ‘oye, tú que te llevas muy bien con su hermano, ¿esto es verdad?’. Y me dijo, ‘no me preguntes más porque es verdad’. Y ahí…”, decía antes de que Marta se levantara de la silla en la que estaba sentada para darle un abrazo al darse cuenta de que empezaba a romperse.

“A lo mejor si hubiese sido otro de clase, no, pero justo con él. A lo mejor él no tuvo esa percepción, él no tuvo la percepción de lo que yo sentía hacia él, pero era como que llegaba allí y algún día como que faltaba a clase por lo que fuera yo estaba super desubicado. Porque me sentía protegido. En cuanto me sentía que pasaba algo, tenía que ir a él, como el hermano mayor”, contaba sobre lo que le unía a su amigo.

“Sé que me pasó porque era la primera vez que salía de casa y se magnifica todo, como aquí. No era maduro todavía, era inseguro. La persona que me daba protección, no que me protegiera, sino con el que yo me sentía seguro, era con él. Y eso hizo que se acelerara el proceso y que le cogiera más cariño en año y medio que a mucha gente en diez. A mí cuando me lo dicen, a mí se me cae el mundo encima”, admite.

Han pasado ya unos cuantos años, pero todavía, como ya hemos podido comprobar en dos ocasiones, no es capaz de hablar de ello sin romperse. Eso sí, ahora tiene a Marta a su lado para levantarle el ánimo.

También contó que, para un partido, habló con los padres de su amigo y les pidió una de sus camisetas. “La tengo guardada como si fuera oro”, le confesó a Marta.

Parece que la teniente alcalde de un pueblo de Teruel y el profesor de Calatayud, tiene mucho en común, además de pertenecer a la misma comunidad autónoma.