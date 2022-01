La desagradable conexión entre un concursante de ‘Secret Story’ y una de ‘las Tentaciones’

Telecinco tiene ahora mismo dos realities en emisión: el recién estrenado Secret Story de anónimos y La isla de las tentaciones 4 que ya está dando sus últimos coletazos.

Dos programas con protagonistas que han sido escogidos por un equipo de casting especializado en descubrir personas que puedan dar juego en uno u otro formato.Y lo han logrado, porque esta cuarta edición de las Tentaciones ha sido de las que más ha sorprendido y sigue haciéndolo.

Pero parece que los concursantes de la casa de Guadalix no se quedan atrás, y es que podrían tener perfiles más parecidos de lo que creemos. Porque entre los dos espacios hay, como mínimo, un punto de conexión.

Todo saltó cuando el pasado jueves, Telecinco estrenó Secret Story con la presentación de cada uno de sus concursantes. Al día siguiente, Andrea Gasca - participante de varias ediciones de La isla- subió en sus redes algo que dejó sorprendidos a muchos:

"Estaba tan tranquila, a punto de irme a dormir, y me han llegado mensajes de que está hablando de mí", empezó explicando refiriéndose a David Colchero, concursante de Secret Story. "Me he puesto a investigar un poquito y he visto que cierto friki ha dicho que me utilizaría para acostarse conmigo dos o tres veces y se ha reído de mí".

Andrea (LIDLT) ha respondido a Colchero después de sus repugnantes palabras.



Por una vez estoy de acuerdo con esta chica.#Secret14E #Secret15E #SecretStory pic.twitter.com/wl0eAtwbIc — Iñaki Zorrilla 🦊✈️🥚 (@elzorro325) January 15, 2022

Por lo que a continuación, decidió hacer lo siguiente: "Os voy a dejar por aquí cómo me habló y nunca obtuvo respuesta" y mostró´un mensaje privado que le envió él a ella por Instagram y al que ella nunca contestó.

Una desagradable situación para Andrea que, sin quererlo ni beberlo, se convertía en la protagonista de una conversación en la que no le hubiera gustado estar. Veremos qué ocurre cuando salga de su encierro, porque por lo visto, este mundo es muy pequeño.