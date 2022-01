La serie de ‘High School Musical’ contará con un personaje de la saga principal en su tercera temporada

High School Musical The Serie: The Musical ya ha empezado a preparar su tercera temporada. La famosa ficción de Disney + basada en las películas homónimas que catapultaron a la fama mundial a Zac Efron y Vanessa Hudgens volverá este año con nuevas tramas. Eso sí, todavía no sabemos si Olivia Rodrigo, quien ha dado vida a Nini, estará en esta nueva tanda de episodios. Y es que no nos podemos olvidar que es una de las artistas pop más solicitadas del momento.

Pero que no cunda el pánico, porque Disney ha fichado dos nuevos rostros para esta temporada. ¿Lo mejor de todo? Que contentará a todas aquellas personas que veían Disney Channel a principios de los 2000’s.

El fichaje más destacado, sin dida, es el de Corbin Bleu. El actor de 32 años, que dio vida a Chad en la trilogía original, estará de nuevo dándolo todo con los Wild Cats en esta nueva tanda de episodios. Eso sí, tal y como ha reconocido, va a tener un papel de invitado.

Sin duda, se trata de una gran noticia para todas aquellas personas que crecieron bailando las coreografías de estas películas. Y es que ya era hora de tener a uno de los personajes principales de la cinta en la serie.

Ha sido el medio Variety quien ha dado la noticia. Además, ha añadido que su personaje aparecerá en Camp Shallow Lake, un campamento familiar de California en el que terminan los protagonistas para hacer una producción de Frozen. De este modo, tal y como ha adelantado el medio estadounidense, esta nueva temporada contará con canciones de Frozen y de Camp Rock. ¡Ni tan mal!

Una estrella de Hannah Montana

Pero no es el único rostro conocido de Disney Channel que estará en esta nueva temporada. Jason Earles, quien dio vida al hermano de Hannah Montana, estará también en la serie. Para la ocasión se meterá en la piel de director del campamento al que acuden los protagonistas.

Sin duda, parece que esta nueva temporada va a hacernos cantar más de la cuenta.