Héctor se lleva la primera gran reprimenda de la organización de ‘Secret Story 2’

Aún no se ha cumplido una semana desde que los nuevos habitantes de la casa de Secret Story empezaron su concurso, pero ya se están viendo las primeras afinidades y, por el contrario, también los primeros enfrentamientos.

Poco a poco hemos ido conociendo a los nuevos concursantes y comprobando que no es todo lo que parece. Héctor, es el fotógrafo canario que se pasó todo el estreno del programa con una máscara de caballo observando a sus compañeros sin poder decir nada.

Finalmente puso en sus manos el continuar dentro de la casa al dejarles escoger la fotografía, entre tres, que creían que nos mostraba quién era él. Acertaron y se quedó y desplegó un buen rollo que no dejó de desear para todo el resto del concurso. "Si no sabéis a quién nominar prefiero que me nominéis a mí y que sea la audiencia quien decida, pero que estemos todos en paz", llegó a decirle a sus compañeros.

Ha sembrado por la casa un discurso pacifista que todos los que seguimos este tipo de programas sabemos que es contrario a lo que suele ocurrir. Y no ha faltado mucho para ver las primeras tensiones.

El huevo de la discordia

Álvaro fue el último concursante en entrar, lo hizo unos días después que sus compañeros tras dar positivo en los test previos. Pero llegó y entró con una misión, conservar un huevo de avestruz sin que nadie se lo quitara para conseguir la inmunidad.

Su entrada fue chocante. Su actitud y carácter chocó de frente con un grupo que llevaba ya unos días haciendo piña. Asegura que es super dotado y que le gusta jugar, pero parece que su primera estrategia no fue la más adecuada y sembró mucha discordia.

Logró sacar de sus casillas incluso a Héctor, el supuesto pacifista. Mientras le decía al interventor canario que no pensaba darle ni un minuto más de protagonismo en los siguientes tres meses y ya en actitud de levantarse del sofá y alejarse de él, hizo un requiebro y le quitó el huevo mientras le llamaba ‘gilipollas’ y ‘subnormal’.

#SecretStory #Secret18E (Resumen diario)



Héctor se interesa por el futuro concurso de Álvaro, hasta que le quita el huevo de la inmunidad. pic.twitter.com/X2oQDlX2cw — 𝐌𝐚𝐫𝐲 𝐉𝐚𝐧𝐞 🐏 · ♤ · 🥚🐗 · (@mjinforealities) January 18, 2022

Una actuación que en redes ha sido muy cuestionada. Son muchos los que han sacado a relucir su doble cara y han pedido a la organización que tome medidas disciplinarias para no dejar pasar por alto sus insultos.

Reprimenda

La organización no ha dejado pasar este suceso y le ha dado una buena reprimenda. En primer lugar, le ha recordado que las normas decían que no se podía conseguir el huevo teniendo contacto físico con Álvaro y Héctor se lo arrebató de las manos. Así que, le tocó devolver el huevo de la inmunidad.

#SecretStory #Secret18E (Resumen diario)



Álvaro y Héctor reunidos en el Cubo para saber quién se queda con el huevo. pic.twitter.com/bw0pk68z8D — 𝐌𝐚𝐫𝐲 𝐉𝐚𝐧𝐞 🐏 · ♤ · 🥚🐗 · (@mjinforealities) January 18, 2022

Cuando los concursantes estuvieron compartiendo las primeras impresiones de cada uno de los concursantes, Brenda aseguró sobre Héctor que “si tú ves algo mal, es como que no entiendes, quizás, que otras personas podamos verlo de diferentes maneras". Virgina también le dijo que “no me he acercado más contigo, por no sentirme escuchada".

Ya lo decíamos, la paz en un reality es imposible.