Hilary Duff desvela cuál iba a ser la trama del reboot de Lizzie McGuire

El reboot de Lizzie McGuire se había convertido en la ilusión de millones de personas que siguieron la vida de este personaje hace 15 años. Pero esta ilusión se ha visto truncada, ya que el proyecto fue cancelado definitivamente a finales del 2020.

Disney+ iba a ser la plataforma que emitiese esta continuación de la serie protagonizada por Lizzie McGuire. Pero la imposibilidad de un acuerdo entre la plataforma y los participantes de la serie ha impedido que esto sea posible.

Había muchas cuestiones entorno a este proyecto. ¿Saldrían todos los personajes originales? ¿Qué trama seguirían? Ahora, semanas más tarde, la mismísima Hilary Duff ha hablado públicamente acerca de este reboot.

Los personajes de Lizzie McGuire en 2003 / L. Cohen (Getty Images)

En una charla con la revista Cosmopolitan, la actriz ha dejado claro que simplemente "no era el momento" y que "hay tiempo y lugar para todo". "No está muerto y no está vivo", declara en relación al proyecto. Pero aún hay más.

Gracias a sus declaraciones también hemos podido conocer cuál sería la trama que protagonizaría esta continuación de la historia. "Mi personaje volvía a casa con sus padres porque pilló a su casi prometido engañándole con otra, y se sentía fracasa en ese momento y estaba como 'Necesito pivotar porque todo lo que pensé que era, no lo era. Y voy a cumplir 30 años. ¿Qué coj*nes?", explica Duff en la entrevista.

El reboot de Lizzie McGuire iba a revivir los recuerdos de muchos jóvenes que no se perdían ni un solo capítulo de esta historia. Eso sí. La idea era darle una visión más adulta para reflejar el crecimiento de sus personajes, y esto es algo en lo que parece que Disney no coincidía. Fue Hilary la que anunció a través de redes la cancelación de este proyecto, donde además dejó claro que su intención a la hora de llevarlo a cabo era la de reflejar con honestidad y autenticidad el personaje de Lizzie. "Podemos dedicar un momento a la increíble mujer en la que se habría convertido hoy y las aventuras que podríamos haber vivido con ella. Estoy muy triste, pero prometo que hemos hecho todo lo posible y al final simplemente las estrellas no se han alineado", decía.

Y a ti, ¿te hubiese gustado conocer a la Lizzie McGuire adulta?