Netflix lanza nuevas imágenes de ‘Los Bridgerton’ y todos se fijan en la misma ausencia

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar de la nueva temporada de Los Bridgerton. La serie de Netflix se convirtió en una de las más vistas de la plataforma (aunque meses después fue superada por El juego del Calamar) debido a sus divertidas tramas, su aura de novela romántica de Jane Austen y la belleza de todos sus protagonistas. Vamos, que tenía todos los ingredientes para enganchar a toda una generación. Sin tener en cuenta la fantasía que es escuchar himnos pop como Thank U Next en las cuerdas de un violín.

La nueva temporada de Los Bridgerton llegará a la pequeña pantalla el próximo 25 de marzo. Así que no hagáis planes para ese fin de semana porque vais a caer rendidos ante la nuevas idas y venidas de la alta sociedad británica.

Esta segunda temporada dejará de lado la vida de Daphne Bridgerton y de su guapísimo duque Simon (Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page), para centrarse en la búsqueda de esposa de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). El mayor de los hermanos Bridgerton, quien tiene el cargo de vizconde, debe encontrar la esposa perfecta.

La nueva pareja protagonista: Simone Ashley y Jonathan Bailey / Netflix

Es entonces cuando da con Kate (Simone Ashley) y su hermana pequeña Edwina (Charithra Chandran). La hermana mayor intentará a toda costa entender si el vizconde tiene buenas intenciones cuando corteja a Edwina. Además, tendrá que hacer de casamentera para proteger el honor de su hermana. Pero ya sabéis lo que dicen, el roce hace el cariño.

Nuevas fotos de a temporada

Ahora, Netflix ha lanzado nuevas fotografías de la segunda temporada de la serie. Y ya tenemos los dientes largos y con muchas ganas de ver esta nueva tanda de episodios.

Eso sí, una vez que se han subido a las redes sociales, se ha repetido el mismo comentario: “¿Dónde está el duque?”.

Aunque hace unos meses, Regé-Jean Page anunció que no iba a estar en esta nueva temporada, parece que los fans de la serie no llevan muy bien esta ausencia. Teniendo en cuenta que la ficción está siguiendo los libros de Julia Quinn en los que se inspira, la ausencia del personaje del Duque no nos tendría que sorprender. Y es que cada libro se centra exclusivamente en la historia de amor de un hermano Bridgerton.

De todos modos, nos encantaría que tuviese aunque solo fuese un cameo.