Cristina Pedroche vuelve a su adolescencia de la mano de La Vecina Rubia

No debe ser nada fácil ponerse delante de millones de espectadores y espectadoras, mantener el hype hasta el último segundo y acertar con las campanadas tras los cuartos. Cristina Pedroche lo sabe bien. La presentadora vallecana lleva varios años despidiendo el año para Atresmedia. La joven se planta un vestido que dará que hablar durante días, una enorme sonrisa y comienza su show. Eso sí, aunque lleve varios años haciéndolo sigue estando nerviosa. Por suerte, Cristina es de las que se refugia en la lectura cuando está tensa. De este modo, la colaboradora de Zapeando ha querido compartir con sus casi tres millones de seguidores y seguidoras el libro con el que acabó y empezó el 2022.

Pedroche ha hablado sobre lo importante que es para ella desconectar, aunque sea durante unos minutos, cuando está nerviosa. Por eso es tan importante para ella tener siempre una lectura en esos momentos.

De este modo, el 31 de diciembre, Cristina estaba leyendo la primera novela de La vecina Rubia: La cuenta atrás para el verano.

“Este fue el libro con el que hice el cambio de año. El último que empecé en 2021 y el primero que acabé hace unos días. Me ayudó mucho a estar tranquila los días previos a campanadas y el mismo día 31. Me hacía desconectar y me daba mucha paz.”, ha empezado escribiendo el rostro televisivo.

Cristina ya sabía que le iba a gustar esta trama y es que es bastante fan de la tuitera. De hecho, consiguió desconectar incluso “en días muy complicados para mí en los que me cuesta mucho pensar en otra cosa”.

Además, Cristina reconoce que gracias a este libro ha recuperado “recuerdos de mi adolescencia que pensaba que tenía olvidados”. Sin duda, Pedroche nos ha dejado con muchas ganas de leer este libro. Y es que el hype está por las nubes.

La respuesta de La vecina Rubia

Por supuesto, La Vecina Rubia ha querido contestar a Cristina Pedroche en un comentarios, agradeciendo las bonitas palabras que le ha dedicado a su obra:

“No sabes la ilusión que me hace la sinceridad que hay en este comentario. Conectar con las personas es siempre lo más importante y que te haya traído de vuelta tan buenos recuerdos me hace intensamente feliz. Gracias, Cristina por formar parte de nuestra novela”