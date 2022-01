Cristina Boscá: Lo que siempre quisiste saber sobre ella...

Navegando por la red hemos podido encontrar algunos datos principales sobre Cristina Boscá, la voz femenina que nos despierta cada mañana en LOS40 cuando comienza Anda ya, el morning show más escuchado de la radio musical española.

No es ningún secreto que, aunque su segundo apellido es Castellón, nació en Valencia y que es una eterna teenager, a pesar de que hace ya mil años que dejó la adolescencia e incuso se ha convertido en mamá… Así que no nos extraña que su modelo a seguir sea el personaje de Phil Dunphy de Modern Family, que aunque es adulto y padre de familia, vive todo con la ilusión de un niño.

Pero, aunqeu nosotros la conocemos a la perfecció, por lo que hemos visto en Google, últimamente mucha gente quiere saber cosas mucho más personales (e íntimas) sobre ella.

Voz (Del 40 al 1, Anda ya, Yu No te pierdas nada, Game40...) y rostro (40TV, Dani & Flo... y ahora Secret Story) reconocible en la radio y la televisión, Cristina Boscá es una gran amante de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Tik Tok) donde podéis encontrar muchísimos datos sobre sus hobbies (los videojuegos, las series de televisión, el surf, el crossfit...), su faceta como escritora (trilogía Forever...), sus mascotas, sus gustos sobre moda y muchas cosas más.

50 COSAS SOBRE MÍ / Cristina Boscá / COTUFADAS

Pero sabemos que vuestra ansia de información es insaciable, así que vamos a intentar contestar a algunas de las cosas que le preguntáis al Señor Google sobre Cristina Boscá.

Cristina Boscá: altura

El que firma este artículo tiene la suerte de compartir redacción con la protagonista de este reportaje y os podemos dar alguna pista como que tiene una estatura muy similar a la de su pareja Ángel Martos.

¿Te atreves con las medidas, Cristina?

¡Venga, vale! 1'70

Cristina Boscá: tatuajes

¿Tienes? ¿Quieres?

Tengo seis: golondrinas, corazón, banderolas, ola, declaración de amor y una estrella fugaz.

Aquí están todos menos la estrella fugaz, que no lo suelo enseñar.

Y ahora quiero uno con la silueta de mis perros, Nanuk y Aslan, que son border collies.

Cristina Boscá: cantando

Cada mañana nos da los 'Buenos días, amor' a las 8 y a las 9am por lo que habéis escuchado decenas de veces a Cristina Boscá cantando pero si estáis buscando por la red algo más individual os dejamos con este vídeo que publicamos a comienzos de 2017 en el que Risto Mejide juzga su interpretación ("Ella se tiene que dedicar a otra cosa").

Cristina Boscá canta a Risto Mejide en Anda Ya

En su defensa, tengo que decir que cantar delante de un micrófono, con público y para millones de oyentes no es nada fácil pero... ¿te gusta cantar Cristina? ¿Cantas haciendo deporte?

No me gusta cantar… Me cansa intentar colocar la voz y tener que pensar tanto para no hacerme daño… Y además, se me da fatal y nunca me aprendo la letra de ninguna canción. Ni siquiera de la mía! La que he sacado con mi formació de DJ, 2blondS. Menos mal que no canto yo, lo hace Ángel Martos.

Cristina Boscá: hermana

A veces un tuit vale más que mil palabras...

FELICIDADES A MI PRECIOSA HERMANITA QUE HOY CUMPLE AÑOS! A petarle el twitter felicitándola! Vamos!!! @AnaBosca BONITA! Disfruta de tu día! — Cristina Bosca (@cristinabosca) 6 de octubre de 2014

Cristina Boscá: bisexual

La respuesta a esta duda se la dejo a ella...

A esta pregunta sólo puedo contestar que soy "Angelsexual".

Cristina lleva toda la vida con su pareza, fiel y feliz.



Cristina Boscá: rapada

Seguro que recordáis la anécdota en la que Rihanna se le acercó en el aeropuerto de Toronto y le dijo que le gustaba su pelo así que no entendemos por qué alguien quiere que te rapes el pelo... ¿Te atreverías? (y no hablamos sólo de un lado)

Qué clase de casualidad es esta?? Hace dos años, un día como hoy, estrené esta camiseta, que hoy también llevo! 08/05 pic.twitter.com/2HZIaPgBNv — Cristina Bosca (@cristinabosca) 8 de mayo de 2015

¡Ojo! Lo llevaba rapado como Rihanna, por eso me dijo que le gustaba mi pelo. Te paso enlace.

Cristina Boscá: descuido

Ay... ¡El onanismo! Y todas esas búsquedas para nada porque Cristina Boscá ha posado para Interviú y desnuda por un fin solidario.

Cristina Boscá: pies y piernas (???)

Que yo sepa tiene dos de cada... ¿Algo más que añadir?

Veo que en Youtube buscan mi nombre junto a la palabra twerking… Os ahorro las molestias… No sé hacerlo! ajajaj Lo mío es el baile del papo! A lo Rihanna!

Cristina Boscá: forever

And ever, me atrevo a decir. Porque su faceta como escritora va para largo viendo el éxito de sus primeras obras. ¿Quieres saber más sobre su faceta literaria?

Cristina Boscá: hijos

Cristina Boscá: hijosCristina Boscá ha formado una preciosa familia con su pareja, Ángel Martos, con quien tiene dos hijos que son un amor: Gabri, el mayor de cuatro añitos, y la pequeña Alex de dos. Ellos son todo su mundo ahora, como demuestra su perfil de Instagram, en el que no hay día que no presuma de sus retoños.

Cristina Boscá: Secret Story

Este 2022 la locutora se ha estrenado como colaboradora de Secret Story 2, la nueva versión del reality de Mediaset en la que, en lugar de famosos, un grupo de anónimos se han encerrado en la casa de los secretos para que podamos disfrutar de su vida en directo.

Allí la colaboradora coincide cada semana con algunos famosos como Bibiana Fernández, Toñi Moreno, Eduardo Navarrete y Yolanda, la exconcursante de Gran Hermano que ahora es conocida en el mundo de las influecers como Love Yoli.