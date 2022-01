Es oficial: ‘Spider-Man: No Way Home’ ya ha hecho historia

Para todo aquel que la haya visto, queda claro que Spider-Man: No Way Home es todo un hito en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel . Sony decició no reparar en gastos y convertir la tercera entrega del trepamuros en la que puede ser la entrega más ambiciosa de toda la historia del personaje en el cine. Y eso ha dado sus frutos.

Aunque la última entrega de Scream, Scream (2022) terminó por quitarle el primer puesto en cartelera en Estados Unidos, lo cierto es que la carrera de fondo que lleva el Spidey de Tom Holland desde su estreno la ha colocado en el puesto que muchos predijeron desde el estreno de su primer tráiler: se ha colado en la lista de las películas más taquilleras de la historia.

En el ránking de películas con más recaudación de Estados Unidos, la dirigida por Jon Watts ya ha superado a Black Panther hasta colocarse en el cuarto puesto. Y con ello, se ha posicionado como una de las cinco películas en la historia que ha superado los 700 millones de dólares de recaudación.

La lista la encabeza Star Wars: El Despertar de la Fuerza, que se alza con la friolera de 936.7 millones, seguida de Vengadores: Endgame con 858.5. Avatar, que tantos años tuvo el puesto gracias a su espectacular 3D, se mantiene con 760.5; y la tercera parte de Spider-Man ya cuenta con 702.7. Esta ventaja de casi tres millones ha sido después de los días festivos de Martin Luther King Jr., fecha clave en el mercado estadounidense.

Según los expertos, no parece que la posición de la película vaya a cambiar su puesto en el ranking. Adelantar a Avatar significaría hacer frente a los re-estrenos que la cinta ha tenido desde su estreno en 2009, aunque es muy poco probable que Black Panther volviese a las salas buscando más recaudación.

Aún así, las cifras de la tercera parte de las desventuras de Peter Parker quizá tengan más mérito que sus competidoras: la cinta se ha estrenado en plena pandemia, haciendo frente a todos los riesgos que podrían haber aparecido. De hecho, ha sido la única película en este periodo que ha logrado alcanzar este nivel de recaudación. Otros blockbusters, como Godzilla vs Kong, se quedaron por debajo de los 500 millones.