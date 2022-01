Así cambió Hande Erçel ('Love is in the air') en solo cinco años

Las actrices turcas ya no son ningunas desconocidas en España. El éxito de algunas series como Mujer, Mi Hija, Tierra Amarga y Love is in the air han acercado a estas intérpretes al público de nuestro país y esto ha hecho que en muchos se despierte la curiosidad. ¿Cómo eran ellas antes de aparecer por sorpresa en las televisiones de media España?

En el caso de Hande Erçel, la protagonista de Love is in the air junto a su actual novio Kerem Bürsin, la actriz siempre ha sido una mujer todoterreno rodeada de éxito tanto el ámbito de la televisión como en el de la belleza.

Erçel empezó su carrera profesional convirtiéndose en Miss Turquía en 2012. Después, ya en 2013, empezó a trabajar en la televisión y a mejor su trabajo interpretativo de la mano de series como Siyah İnci (Perla negra), Halka (El anillo) o Azize.

Poco años después de debutar, en 2017 el mismo éxito que había tenido en los concursos de belleza la acompañó en el ámbito de la interpretación. Erçel ganó ese año el premio Turkey Youth Award a la Mejor Actriz por su trabajo en Hayat: amor sin palabras.

Y en 2020, ya convertida en todo un icono en su país, la ruleta de la fortuna volvió a girar en su favor en lo que respecta tanto al mundo de la belleza y como al del cine. Ese año la actriz, que ya había experimentado un gran cambio físico tal y como puede verse e las fotografías que captan su imagen antes y después de su rostro, se convirtió en la mujer más guapa del mundo gracias al listado Top Beauty World elaborado por tres importantes clínicas de Los Ángeles y al mismo tiempo, empezó a trabajar en Love is in the air, la ficción que le abrió las puertas de medio mundo.

El cambio de la 'Mujer más guapa del mundo'

Hande Erçel en 2015, 2017 y en la actualidad. / Youtube/Mediaset

El cambio que experimentó el rostro de Hande Erçel entre los años 2015 y 2020 fue tan evidente que han sido muchos los artículos que se han publicado al respecto. La que fue nombrada como la 'Mujer más guapa del mundo' se habría echo, según una cirujana consultada por El Español, una bichectomía y una rinoplastia, se habría puesto ácido hialurónico en los labios y un punto de toxina butolínica para corregir la sonrisa gingival.