Una conocida astróloga turca predice lo que sucederá en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel en 2022

Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en una de las parejas más seguidas en la televisión gracias a Love is in the air, una de las series turcas más vistas este año en nuestro país.

Su historia de amor llegó incluso a traspasar pantallas y convertirse en algo real. Llevan año y medio siendo pareja, aunque no fue hasta abril cuando decidieron confirmarlo durante su viaje a Maldivas.

Aunque ellos no dejan de insistir que todavía no están preparados para dar un paso más en su relación porque están centrados en sus trabajos, hay muchos que anhelan una boda o, incluso, un hijo de la pareja.

Tanto interés despierta su relación que se ha convertido en una de las preguntas de esas que se suelen hacer a las videntes por estas fechas para intentar adivinar qué es lo que nos depara el 2022.

Predicciones

En un programa de televisión turco han contado con una de las astrólogas más conocidas del país y ha asegurado que el próximo abril sufrirán una crisis. Pero parece que será pasajera porque esa misma mujer asegura que habrá boda.

Y no contenta con eso, también ha añadido de que antes de que acabe el próximo año darán la bienvenida a su primer hijo juntos.

En pantalla ya saben lo que es ser padre porque sus personajes tuvieron dos hijos. Una primera niña que él no conoció hasta que tuvo cinco años y un niño que vino a consolidar un amor que luchó contra todo tipo de obstáculos para poder evolucionar.

Veremos si en la vida real también ocurre lo mismo y comparten la misma felicidad. El actor ya ha declarado en alguna ocasión que le hubiera gustado ser padre antes de los 30 y que en sus planes está la de tener familia. Veremos si la vidente acierta o no.

La astróloga: HK se casarán, en abril tendrán unos problemas pero se solucionan, y tendrán un hijo, en el 2022 ☺️ pic.twitter.com/OkNRhTxDcI — Pao 8 milyon ⭐️🇹🇷🇦🇷 (@HandeYKerem_Arg) December 9, 2021

Lo que está claro es que un hijo de estos dos actores sería una belleza seguro.