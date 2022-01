Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ tras las acusaciones de Belén Esteban: “Estoy flipando”

Momento de tensión el que se ha vivido este jueves, 20 de enero, en el plató de Sálvame. Esta vez las protagonistas han sido Paz Padilla y Belén Esteban. Y es que hace unas semanas, la cómica aseguraba que las vacunas no servían para nada en un directo con Anne Igartiburu y María del Monte. La escritora de El humor de mi vida aseguraba que la vacunación no es efectiva contra el contagio. Lo hacía con una serie de argumentos que se alejaban bastante de la versión científica, añadiendo términos que ni ella misma entendía. Estas declaraciones provocaron que Belén Esteban se enfadara con ella.

De hecho, la propia Belén apuntó que Paz estaba muy mal informada y que no entendía cómo había dicho esas palabras teniendo la responsabilidad mediática que tiene.

Ahora, cuando han pasado unas semanas desde aquel momento, Belén y Paz Padilla han vuelto a coincidir en el plató de Sálvame. Eso sí, no han empezado con buen pie. Paz ha asegurado que se habían encontrado antes y habían hablado sobre las Navidades. Por su parte, Belén ha negado que tuviesen esa conversación, explicando que solo se han saludado.

Ha sido entonces cuando Belén ha explicado que no quiere tener una guerra con Paz. Lo que quiere es “un debate tranquilo”. Y es que la colaboradora más famosa de Sálvame no entiende por qué Paz dijo esas cosas sobre la vacuna. A todo esto, la presentadora le ha preguntado si ha visto todo el directo que protagonizó junto a Anne, ya que asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto:

“Hemos sido victimas de los haters. Extrajeron un trocito de esa conversación donde yo lo explicaba, Decía que no servá para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo, creo que no he dicho ninguna barbaridad”.

Además, Paz ha reconocido que se hizo un gran lío con los nombres. Además, ha querido hacer hincapié en que en ningún momento dijo que la gente deba relajarse por tener el pasaporte covid.

¡Pues ya se ha liado! Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban pic.twitter.com/lnqaA726AI — telemagazine (@telemgzn) January 20, 2022

Paz Padilla abandona Sálvame

Ha sido entonces cuando Belén Esteban ha continuado hablando: “No te creo y no quiero teneruna guerra, creo que has metido la pata hasta dentro, a lo mejor estoy equivocada”.

Ante esto, Paz ha explotado y ha dicho lo siguiente: “Tengo 52 tacos y no estoy para decir tonterías, si fuera mentira lo diría que no me creas me da igual (…) Creo que te has pasado. Estoy flipando"

Pero las palabras que han hecho que Paz abandone momentáneamente el plató han sido las que ha dicho Belén: “Creo que Paz no cree en la vacuna”. Ha sido en ese momento cuando Paz Padilla ha decido dejar el plató.