C. Tangana y Rauw Alejandro, reyes de las listas de ventas españolas en 2021

Como cada año, PROMUSICAE ha compartido los datos de ventas musicales en nuestro país. Los datos nos demuestran que hay un claro protagonista: C. Tangana. Y es que después de su trabajo con El Madrileño, se ha coronado como uno de los más escuchados en España.

C. Tangana y su disco ocupan la primera posición del Top 100 de Álbumes. Pero eso no es todo, ya que también logra el primer puesto en el primer recuento anual de la lista de vinilos que más han vendido en 2021. Eso sí. No es el único que ha triunfado en ventas en nuestro país el pasado año.

Rauw Alejandro es otro nombre que destaca en este repaso. Lidera la lista de Top 100 de Canciones más vendidas en España. Por supuesto, no podía ser con otra que con Todo De Ti, el hit con el que ha recibido 9 discos de Platino en nuestro país.

Además, LOS40 también estamos presentes en estos datos recopilados por GfK para PROMUSICAE y AGEDI. Los Números 1 de LOS40 (2020) lidera la lista de Top 10 de Recopilaciones del año. Y no solo eso. Los Nº1 de LOS40 ocupan la segunda posición. Además, LOS40 Classic VOL.2 y LOS40 Classic VOL.3 también forman parte de la lista, ocupando la novena y décima posición.

Top 100 de Álbumes

Como mencionamos en líneas anteriores, El Madrileño es el claro protagonista de esta lista. Camilo y Mis Manos, así como Dua Lipa y Future Nostalgia son los que siguen al trabajo de C. Tangana en el ranking. El resto de artistas que forman el Top 10 son: Alejandro Sanz con Sanz, Rauw Alejandro con Viceversa, Aitana con 11 Razones, Olivia Rodrigo con Sour, Fito y Fitipaldis con Cada Vez Cadáver, Bad Bunny con El Último Tour del Mundo y Rauw Alejandro con Afrodisíaco.

Top 100 Canciones

A Rauw Alejandro le siguen Sebastián Yatra y Myke Towers con Pareja del Año, Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch con el remix de Tiroteo, C. Tangana, El Niño de Elche y La Húngara con Tú Me Dejaste de Querer, Farruko con Pepas, El Taiger y DJ Conds con La Historia, Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox con Loco, Bad Bunny con Yonaguni, Zzoilo y Aitana con el remix de Mon Amour y J Balvin y María Becerra con Qué Más Pues?.

Top 100 Vinilos

El Madrileño vuelve a liderar la lista, pero está acompañado de Fito y Fitipaldis con su Cada Vez Cadáver, Adele con 30, Love Of Lesbian con Viaje Épico Hacia La Nada, Harry Styles con Fine Lines, Héroes del Silencio con Héroes: Silencio y Rock & Roll, Vetusta Morla con Cable a Tierra, Robe con Mayéutica, Alejandro Sanz con Sanz y Dani Martín con No, No Vuelve.

El streaming, en auge

Los datos de este informe también demuestran que el streaming ha representado el 85% del consumo de música en 2021. Además, el 54% proviene de las suscripciones de pago.

En el pasado año también se produjo un hito. Se superaron por primera vez los 62 millones de escuchas en las plataformas digitales. "Un record significativo que remarca el hecho de que los españoles escuchamos más música a lo largo del día, de media, que en otros países de nuestro entorno", dice el comunicado.

También se ha experimentado un aumento en la venta de música en formato físico. Se vende un 10% más en este soporte y hasta un 32% más de discos de vinilos. "Estos datos confirman el esfuerzo que la industria discográfica ha hecho en los últimos años en lo referente a inversiones económicas y en promoción de nuevos canales. Esto garantiza el desarrollo de artistas y éxitos que llegan a la gente en el formato que eligen, tanto en digital como en físico", explica Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE.