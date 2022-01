Tina Turner: “Soy una superviviente nata, pero he tenido ayuda, y no me refiero al éxito, ni al dinero”

Donde quiera que voy, me conmueve que la gente me cuente la inspiración que ha supuesto para ellos la historia de mi vida, debido a los retos que he superado en mis ocho décadas en este planeta. Soy una superviviente nata, pero he tenido ayuda, y no me refiero al éxito, ni al dinero, aunque haya sido bendecida con ambos. La ayuda que ha sido esencial para mi bienestar, mi alegría y mi resiliencia es mi vida espiritual. Esta es una gran afirmación: fácil de decir, más difícil de explicar. Pero aquí, en La felicidad nace de ti. Una guía espiritual que cambiará tu vida, tengo el gran placer de compartir contigo la historia de mi travesía espiritual.

Siempre quise ser profesora, pero pensaba que debía esperar hasta el momento en que tuviese algo importante que decir, cuando estuviese segura de cómo ofrecer verdadera sabiduría. Ese momento es ahora. Mientras escribo estas palabras estamos inmersos en la peor pandemia de los últimos cien años. A causa de esta tragedia, muchos de nosotros hemos llorado la pérdida de seres queridos, mientras que muchos otros, desgraciadamente, han perdido su sustento. Me duele el corazón mientras resisto contigo en este nuevo e incierto escenario. Aunque seas una de las pocas personas que han evitado el impacto directo de esta desgracia, todos sabemos que nadie pasa por la vida sin enfrentarse a obstáculos. Más que nunca, creo que debemos elegir la esperanza y valernos de nuestras dificultades para avanzar y elevarnos.

He reflexionado mucho sobre la adversidad a lo largo de la pasada década, mientras me enfrentaba a una serie de crisis graves de salud que estuvieron a punto de acabar conmigo. Mientras pasaba por todo esto tuve muchas oportunidades para repasar los acontecimientos de mi vida y hacerme algunas preguntas complejas. ¿Cómo pude sobreponerme a tantos problemas serios? Seguramente conoces la lista, y es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades.

Había muchas circunstancias y fuerzas externas que no podía cambiar ni controlar, pero la revelación que transformó mi vida fue que lo que sí podía modificar era mi forma de reaccionar a estos desafíos. La ayuda más valiosa procede de nuestro interior, y la paz llega cuando las personas se esfuerzan en convertirse en sus mejores versiones. Empecé ese trabajo en la treintena, cuando descubrí el poder transformador de la espiritualidad.

La espiritualidad no está ligada a ninguna religión o filosofía. No es propiedad de ningún sacerdocio o clero. La espiritualidad es un despertar personal y la relación particular que tenemos con la Madre Tierra y con el universo, que incrementa la amplitud de miras y la positividad. Mi despertar empezó hace cinco décadas, por medio de la práctica y el estudio de las enseñanzas budistas. Compartir la historia de esta parte tan preciada de mi vida contigo es un sueño muy anhelado. Este libro contiene mi orientación personal sobre cómo conseguir una felicidad duradera. Explica verdades espirituales que he aprendido en mi camino improbable hacia la satisfacción, desde la infancia hasta hoy. Aquí revelo las lecciones inéditas y más importantes de mi vida, los descubrimientos más profundos y principios ancestrales muy valiosos para ayudarte a recargar tu alma.

Te ofrezco estos conocimientos para que tengas las herramientas para vencer tus propios obstáculos (incluso si tus pruebas parecen tan imposibles de superar como las que yo he afrontado) y alcanzar tus propios sueños, de modo que puedas convertirte en alguien verdaderamente feliz. Quiero que abras tu corazón y tu mente, que reanimes tu espíritu con nuevas esperanzas, con valentía y compasión, y que cambies el mundo transformando tu vida. Déjame que te enseñe todas las maravillosas formas en que La felicidad nace de ti.