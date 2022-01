Un concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ ficha por ‘Secret Story’

Secret Story es más diverso que nunca, aunque no es algo nuevo. Ya para su primera edición apostó por todo tipo de rostros televisivos, desde cantantes como los Gemeliers a campeonas de realities como Adara Molinero. Aunque en esta segunda edición -o edición de anónimos- la variedad de rostros televisivos se han multiplicado.

No es dentro de la casa, pues a falta de descubrir al primer expulsado de la edición, está llena de 17 nuevos rostros que la están liando desde su primera semana en Guadalix; sino en los sillones de los colaboradores. Y es que, más allá de renovar presentadoras -Toñi Moreno, Sandra Barneda y Carlos Sobera son responsables de todas las galas de la temporada-, el formato también ha estrenado a sus comentaristas.

Ya desde su primer programa, el programa desveló una lista de nuevos rostros en plató que iban desde Guillermo Martín a Cristina Boscá. Aunque en la segunda semana de Toñi Moreno, uno de los nuevos colaboradores llamó especialmente la atención:

Ricky Merino: "Álvaro iba con la idea clara de confirmar la apuesta pero le ha perdido que los dos se empiecen a reír y no se lo tomen en serio" #SecretNoche2 pic.twitter.com/tuo7a7aroP — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 23, 2022

Opinando de Álvaro y de cualquiera que haya sido un tema a debatir en el programa, Ricky Merino se estrenaba en Secret Story como colaborador. Una grata sorpresa para todos aquellos fans de Operación Triunfo que también disfruten con la telerrealidad de Mediaset, que han visto a uno de los rostros más prolíficos de la edición de 2017 de nuevo en prime time.

Sus compañeras de la noche iban a ser Belén Esteban y Cristina Porta, aunque ambas se pusieron malas. Él, en cambio, pudo acudir a su cita y juntarse junto a otros colaboradoras como Bea Retamal y Bibiana Fernández. A su vez, se suma a la lista de cantantes que se han sentado en esos sofás como Xuso Jones o Mario Vaquerizo.

No le faltan proyectos, pues estrenó su disco hace apenas unos meses y ahora es presentador de un programa en Channel 4, The Language of Love. Se desconoce si su entrada en el programa será fija o solo irá esporádicamente, aunque lo que es seguro que sabrá hacerse notar.