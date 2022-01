La razón de la ausencia de Cristina Porta en ‘Secret Story’, tras fichar como colaboradora

Cristina Porta era uno de los reclamos de la segunda entrega dominical de Secret Story: la noche de los secretos. Ser la ganadora de la primera edición de famosos le da ciertos privilegios respecto al resto de sus compañeros. Se la esperaba con ganas aunque, en esta ocasión, fuéramos a verla sin Luca Onestini a su lado.



El programa presentado por Toñi Moreno había anunciado que esperaba a la subcampeona de la edición anterior, en su plató y como tertuliana. Lo hacía en la misma semana, en la que la propia Porta se había quejado de que casi fueran invisibles - ella y su chico ganador del programa- en la edición actual.

Sin embargo, la periodista deportiva nunca llegó a aparecer y eso hizo saltar las alarmas a sus seguidores. Una ausencia que rápidamente explicó la presentadora:

Un motivo para su ausencia

"Un beso fuerte a Cristina Porta y Belén Esteban que teníamos confirmada su asistencia y espero que os pongáis buenas muy pronto. Esta es vuetra casa", aseguró desvelando que ambas se habían sentido indispuestas, aunque sin dar más detalle de sus dolencias. No sabemos si es que alguna de ellas ha dado positivo, o su indisposición iba por otro lado.

También la propia Porta lo confirmó en redes: "Me hacía mucha ilusión estar hoy en plató comentando pero estoy malita. En muy poquito estoy ahí con vosotros", y se quedó opinando sobre el programa ,desde sus propias redes. Lo que hace pensar que no se encontraba tan mal. Lo suficiente para no ir a plató, pero no tanto como para no poder estar pendiente del programa.

Se mantuvo dejando opiniones en contra de los que critican a Alberto y Elena, a favor de Colchero y lamentando la vida de Brenda, entre otras cosas.