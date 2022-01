‘Secret Story 2’ ya ha tenido su primer edredoning de la edición

“Ya se han besado, se han morreado. Oficial”. Carlos ha cantado esto al ritmo de la canción típica de las bodas en Secret Story. Así ha celebrado el primer beso de la casa que, como muchos ya esperaban, han protagonizado Elena y Alberto. La pareja demostró tener mucha química desde el primer día.

Su acercamiento ha sido progresivo. Ninguno ha escondido lo que sentía por el otro y una cosa ha llevado a la otra. Mientras las gemelas acusaban a la consultora de ventas de llegar al programa con la misión de crear una carpeta con quien fuera, ella ha demostrado que le importaban poco los comentarios de los demás.

Elena confesó muy pronto que sentía algo por el barista y él tampoco se quedó callado. Han llegado, incluso, a hablar de la famosa hora sin cámaras.

"¿Es aquí la hora sin cámaras?", preguntó él. "No, en una habitación aparte, pero una hora no da para mucho, encima con los micrófonos puestos", explicaba ella. "¿Tú eres muy escandalosa?", continuaba él con la conversación que iba subiendo de tono. "Sí, mucho. Me estará oyendo mi madre, vamos a hablar de otra cosa", acaba riéndose ella.

Confirmado el primer morreo

Pero ahí no quedaba la curiosidad de Carlos que le preguntaba a la protagonista si sólo había sido un morreo o había habido algo más. “Sólo, Carlos, ¿qué más?”, contestaba ella que luego lo confirmó en el Cubo.

“Ya pasó el esperado beso, que mucho esperado, pero luego nadie se dio ni cuenta”, dijo la implicada. Siguió la conversación en el baño con sus compañeros que le preguntaron si había habido beso. En principio lo negó, hasta que Brenda dijo que ella los había visto.

“La casa ya lo sabe, y se lo intuían”, aseguraba Carlos en el Cubo, “es que la casa se pensaba, al principio, que esta historia de amor no era tan real, pero yo creo que sí. Hacía falta que ocurriese este momento porque también era como ‘bueno, no, a lo mejor nos besamos en dos semanas, tres semanas, un mes’, y entonces la gente era como ‘¿por qué le estás poniendo fecha a lo que tú sientes?’”.

Edredoning

“¿Tú crees que tres meses puedo estar yo así?”, le preguntaba Alberto a su chica mientras andaban escondidos bajo el edredón, “va a ser muy complicado eso. Que me gustas mucho”. Y mientras las cámaras se movían hacia arriba para no grabar un momento tan íntimo.

“Creo que están en la hora sin cámaras, porque están todas las cámaras hacia arriba”, le comentaba Brenda a Kenny. En seguida se convirtió en el cotilleo de la casa. El que no pasaba por delante de la puerta para ver qué estaba pasando entre ellos en la habitación rosa, cotilleaba con sus compañeros.

“Está la cámara para arriba”, decía Alatzne. “Sí, y ellos chingando”, le confirmaba Carmen. “Pero, ¿les has visto?”, insistía la de Guipúzcoa. “Sí, sí, se están meneando todo el rato”, añadía la primera nominada.

“Me pareces muy bonita, sí”, escuchamos como Alberto le dice a Elena, eso sí, sin poder verles. Y pese a esto, hay quienes siguen dudando de que aquí haya real. Tanto Carmen como Nissy han dejado claro que a ellas esto les parece un carpetazo.

“A mi parecer son dos personas que están aburridas en la casa, no han encontrado su lugar con nadie, se han unido entre ellos y han dicho ‘pues nos liamos por liarnos’, pero yo ahí no veo atracción ni nada”, le comentaba Carmen a Atatzne.

“Yo creo que es una estrategia. Ella decía de ir poco a poco y él muy rápido. Y de repente, de un día para otro… no sé, no me cuadra”, explicaba Nissy.

Cuando la casa ha hablado con los protagonistas, ellos han negado que hubiera pasado algo entre ellos más allá de cuatro besos. Ahora las especulaciones sobre si han tenido sexo o no, se han convertido en la comidilla de la casa.

Está claro que ya hay quiénes se creen su historia y quiénes dudan de que sea algo real, ¿en qué grupo estás?