Gran pelea de hermanas en ‘Secret Story’: “Yo me quiero ir ya, me da vergüenza ajena”

La relación de las gemelas de esta edición dista mucho de la que vimos con Gemeliers en la primera edición de Secret Story. Si los hermanos estaban la mar de unidos y todo era apoyarse el uno al otro, en esta segunda edición vemos todo lo contrario entre las hermanas.

Ya el primer día chocó la discusión que tuvieron cuando les pusieron en la tesitura de tener que elegir cuál de las dos se quedaba dentro de la casa. Finalmente, Nissy cedió y fue Laila la que dijo que se quedaba.

Al final la organización decidió que se quedaban las dos concursando como si fueran una y no parece que les convenció mucho. Y es que ya se conocen y son conscientes de que entre ellas saltan chispas a la mínima de cambio.

Pelea de hermanas

De hecho, ambas han protagonizado una de las grandes broncas de la casa. “Laila, ¿qué te pasa?”, le preguntaba Nissy a su hermana en el cuarto de baño. “Nada, que estoy nerviosa, qué pesada”, le respondía su hermana.

“Pues a mí déjame tranquilita. Soy muy pesada y voy a ser pesada toda la vida, te guste o no. Igual que tú de pesada y de infantil”, iba subiendo el tono de la conversación.

Carlos, que está en todas las salsas, les ha preguntado qué les pasaba. “No me gusta que cada dos por tres, ‘¡qué pesada eres!, cuánto repites’. Pues soy así, hija. Dios me ha creado así, igual que Dios te ha creado a ti muy infantil, pues a mí me ha creado pesada”, explicaba Nissy.

“Infantil eres tú, que yo soy más madura que tú y que toda mi familia”, replicaba Laila visiblemente mosqueada. Es entonces cuando Carlos ha intentado mediar pidiendo que se dieran un abrazo. Y lo han hecho, pero ha servido de poco.

La discusión ha seguido en el vestidor cuando han hablado de cómo le sentaba el disfraz de la prueba semanal a Laila que no ha soportado los comentarios de su hermana. “Tú te has levantado de malas pies, mejor hoy no me hables”, le pedía su hermana, “qué pesadilla, de verdad, quién me ha mandado entrar a mí aquí”.

“Es que somos muy diferentes y ella, cualquier cosa que le diga, le sienta mal”, le decía Laila a Brenda. Y su hermana lo ha escuchado de lejos y la hemos oído gritar: “Es que estás insoportable. Prepotente y egoísta, vamos, ya lo suelto ya”.

“¿Te puedes callar la puta boca? Papagayo”, iba subiendo el tono de la conversación. “Llego a saber que entro contigo de concursante, y te juro que no entro”, ha dicho Nissy.

Y es que a Laila no le ha gustado un pelo que su hermana le haya dicho que se ha puesto los leotardos que llevaba con la intención de provocar a toda España. “Se lo he dicho de cachondeo, de risa, y se lo ha tomado a mal”, intentaba explicarle Nissy a Colchero, “y no se lo digo a malas, yo no soy tu enemiga, soy tu hermana, a ver si te entra en la cabecita ya. Es que le gasto una broma y se cree que la estoy atacando”.

Y han seguido enzarzadas y diciéndose de todo menos bonita. “Es que es normal pelearte con tu hermana. Imagínate, me peleo con la gente y ¿no me voy a pelear con mi hermana? La quiero mucho, es mi vida y después de mi hijo la quiero a ella, pero es que se tiene que controlar porque a veces es muy pesada”, decía Laila ya más calmada en el Cubo.

La situación se tensa

Pero no ha sido la única discusión que han tenido. En la cocina también han alterado la paz de la casa cuando se han echado en cara lo poco que piensa la una en la otra. “En tu puta vida me has preguntado si me hace falta algo o si estoy bien”, decía a gritos Nissy a su hermana.

“¿Quién te daba dinero y te lo mandaba, tú a mí o yo a ti?”, contestaba molesta. “Es una persona insoportable, que yo no quiero concursar con ella, yo me quiero ir ya, vergüenza ajena todo esto me da vergüenza ajena”, decía entre lágrimas y a gritos Nissy que no ha dudado en cambiarse de cama.

La mentira de Nissy

Su hermana no es la única con la que ha discutido. Está claro que no soporta a Carmen y ya han tenido más de una, normalmente en el baño. Tras llamarla de todo por, según ella, ser una egoísta y utilizar tiempo de más en la ducha, su relación no ha hecho más que empeorar.

Han tenido otro nuevo encontronazo. Carmen salía de la ducha y ha tenido que pasar entre Elena y Nissy que estaban en medio de la puerta. La musulmana ha ido contando que Carmen le ha dado un empujón para pasar y así se lo ha hecho saber al resto de la casa. Afirmación que Elena no ha negado en ningún momento.

Pero ha sido pillada en la mentira cuando el programa ha emitido las imágenes del momento en las que vemos pasar a Carmen a su lado sin ni siquiera rozarla.

“Lo normal es que si ven que voy a salir se aparten y no tenga que pasar por el medio. Encima dice: 'Si me llega a dar...'. Me está provocando", le contaba Carmen a Rafa. Por otro lado, Laila brotaba tras escuchar la versión de su hermana: "Eso es violencia, a mí me llega a dar y le arranco los pelos", aseguraba.

Está claro que las gemelas son proclives a los enfrentamientos y Carmen está disgustada porque cree que muchos de sus compañeros no le han querido dar siquiera una oportunidad.

Veremos qué pasa con las musulmanas cuando no sean inmunes en las nominaciones.