Belén Esteban anuncia que va a dejar Sálvame: “Lo tengo claro”

Belén Esteban se sentó este fin de semana en el Deluxe para reflexionar sobre los últimos acontecimientos vividos tanto en su vida personal como profesional.

Sobre todo, interesaba su reflexión sobre el encontronazo de esta semana con Paz Padilla, que acabó con la marcha de la andaluza de plató. Un momento muy comentado, del que también habló la de Paracuellos asegurando sentirse "mal" tras lo ocurrido.

Sin embargo, si algo llamó la atención fue que la Esteban soltó una decisión que hace años nadie habría imaginado de ella: que este año ha estado "a punto" de dejar Sálvame y que, "si no lo he hecho ha sido por mi marido y por mi hija, porque a ella le encanta que esté (...) pero a mí ya me queda poco".

Dio varias razones para ello: "Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría si no", dijo refiriéndose a lo poco que ve a su madre por el trabajo. Y expresó sentirse "muy cansada" ya de los medios. Por lo que cuando deje el programa, asegura que no fichará por ningún otro: "El día que me vaya de Sálvame me iré de la tele". Algo que se contradice con su última aparición en la casa de Secret Story cuando dijo que participaría en otro reality.

Belén Esteban diciendo que le queda poco para irse de la tele.



El día que eso pase se acaba Sálvame #polibelen pic.twitter.com/CvLz6U5wtG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 23, 2022

Aún así, dijo que se irá "poco a poco" y sabiendo que echará de menos acudir cada día "lo tengo claro". Por lo que, el úlitmo contrato que ha renovado con La fábrica de la tele, con la que dijo sentirse "muy bien valorada y pagada", podría ser el definitivo.

Y de esta manera, la que inauguró el formato, como la copresentadora junto a Jorge Javier Vázquez en 2009, podría estar viviendo sus últimos días en el espacio de Telecinco.