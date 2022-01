Dos espectadores piden 5 millones de dólares por eliminar a Ana de Armas de la película ‘Yesterday’

Aunque el titular parece una locura, ha ocurrido. En San Diego (Estados Unidos), Conor Woulfe (de 38 años) y Peter Michael Rosza (de 44 años) vieron en Amazon Prime Video un tráiler de la película Yesterday con Ana de Armas y la alquilaron por 3,99 dólares en la plataforma.

Tras visionar toda la cinta se sintieron engañados al no ver ni rastro de la actriz en ella. Y es que, Ana de Armas "cayó del montaje" de ese film (estrenado en 2019) pero los fans no lo sabían - cosa que también hace dudar de lo "fans" que eran. Lo que ocurrió es que la contrataron para el rodaje, pero al final deciden quitarla de las escenas, por X razones.

No es algo fuera de lo habitual, aunque no es lo normal, pero hay directores que suelen darse el lujo de hacerlo. Y los actores no pueden decir nada, ya que han sido pagados por su trabajo, aunque nunca se llegue a ver.

La cuestión es que, como Conor y Peter no sabían eso, según ellos, alquilaron la película atraídos por la presencia de la actriz. Porque el tráiler que estaba colgado era antiguo y no se habían percatado de que debían cambiarlo sin la intérprete. Al no encontrarla en el metraje, demandaron a Universal: "Dado que se les prometió una película con Ana de Armas en el tráiler de Yesterday, y que lo que obtuvieron fue un filme sin rastro de la actriz, nuestros clientes no obtuvieron nada de valor a cambio de lo que pagaron", se puede leer en la demanda.

De forma que esta surrealista suma de dinero que piden por los "daños causados" se añade a la larga lista de demandas estrafalarias de los estadounidenses, que se inauguraron cuando en 2011 un espectador de Michigan denunció a la película Drive por no ser lo que esperaba: una peli de coches y velocidad.