Bad Bunny cuenta con Mario Casas para anunciar su nueva gira y su nuevo disco

¡Los fans de Bad Bunny están de celebración! El boricua ha anunciado por redes sociales este lunes, 24 de enero, la llegada de su siguiente gira Bad Bunny: World's Hottest Tour, que tendrá lugar en algunas ciudades de Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Esta gran noticia se debe a que el artista lanzará este mismo año su nuevo disco que llevaba trabajando desde el año pasado.

¿Cuál es la "mala noticia" para los fans españoles? Que en el cartel no aparece ninguna fecha para nuestro país, es más no hay ninguna fecha para Europa... Sin embargo, el puertorriqueño nos tiene presentes en su vida, pues para este anuncio sorpresa ha contado con la presencia del actor gallego... ¡Mario Casas!

El vídeo publicado en el perfil de Benito muestra una velada romántica en la playa entre el cantante y su novia Gabriela Berlingeri, quien le pide a su pareja que no la deje sola. "Tengo que trabajar y hacer cosas, pero obvio no te voy a dejar sola. Nunca te dejaría sola", le responde Don Benito. De repente, Bad Bunny se levanta y aparece el intérprete de Tres metros sobre el cielo para sentarse en el lugar del boricua y "ocuparse" de Gabriela. Estamos seguros de que Gabi no se sentirá sola con su buena compañía. Sin duda, una idea muy original para anunciar sorpresas.

Alesso y Diplo como artistas invitados

Benito ha seguido las técnicas de Marketing: ha borrado u ocultado todas sus imágenes antiguas. Lo que demuestra que algo muy grande se avecina. "Gente hay que empezar a preocuparse menos y a disfrutar más, porque la vida va demasiado rápido, así como se vendieron las entradas para el Último Tour del Mundo. So, estaba pensando, qué tal si anuncio mi siguiente gira”, expresaba el músico con una copa de vino en la mano.

¡Pero eso no es todo! El boricua también estará bien acompañado en los 29 conciertos porque Alesso y Diplo, dos figuras destacadas de la música electrónica, serán sus artistas invitados. Está claro que la ocasión promete buen rollo y, sobre todo, mucho perreo. Ahora nos toca seguir esperando con ansias la llegada de su nuevo álbum. ¡Seguro que no nos defraudará!