Vanesa Martín anuncia colaboración internacional con alguien que es capaz de erizarle la piel

Vanesa Martín está en plena ebullición creativa. No hay más que echar un vistazo a sus redes para saber que está disfrutando de ese momento de proceso creativo en el que se experimentan y se descubren cosas. Y en ese camino no está sola.

“El miércoles fui al estudio a grabar canciones nuevas que escribí en estos días y una colab muy especial”, anunciaba en redes junto a una foto que nos muestra una de sus piernas al aire.

Y es que esa pierna no es gratuita, nos muestra lo que le hace sentir esta colaboración tan especial para ella. “Justo ahora la estoy escuchando por 47 vez”, aseguraba.

Colaboración especial

“He cantado con alguien que me hace erizar la piel así, escuchando su voz mientras grababa pensaba ‘qué suerte tengo!’ Además es una persona de las que quiero quedarme mucho, mucho rato en mi vida. Las risas y la amistad fluyendo fácil”, informaba sin desvelar el nombre de ese o esa artista.

“Quién e? Soy yo, qué vienes a buscar? A ti ….” (No son Pimpinela, que adoro, pero no son, es por introducir la pregunta…♥️) 🤣🤣 fuera de bromas … Ya mismo puede ser que lo anunciemos. Pista 1: No es de España. Hagan sus apuestas 3,2,1…. #music #inspiration #lovestyle”, terminaba compartiendo invitando a sus seguidores a imaginar.

“La piel nunca miente amiga mía”, aseguraba Toñi Moreno. “Esos pelitos de punta. Es tan bonito dedicarse a hacer canciones y llevarlas por el mundo… ❤️❤️❤️”, añadía Marwan. Pero ninguno de los dos se aventuraba con ningún nombre.

Se abren las apuestas

Sí lo hacían alguno de sus seguidores que le cogían las palabras y hacían sus propias quinielas.