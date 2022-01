Pignoise inicia su gira Diversión‘22 en el que contará con Bombai como artistas invitados

¡Los fans de Pignoise ya están a punto de disfrutar de la gira Diversión'22! Eso es. La nueva gira del trío madrileño se inicia en cuatro días, este viernes, 28 de enero, y Málaga será la primera ciudad que estrenará la ocasión. Y es que después de su regreso fortuito y Diversión, su nuevo disco que recrea su sonido de los 2000 tras siete años de inactividad, era hora de volver con más ganas que nunca a los escenarios.

Sin embargo, Diversión'22 llega con unos pequeños cambios. Antes era Burgos la ciudad que estrenaría la presencia del grupo y acabaría el viaje en nuestra ciudad de Madrid. Ahora será Burgos la ciudad que pondrá punto final a un recorrido musical lleno de recuerdos, concretamente el 13 de mayo en Andén 56.

Sin duda, los fans no pueden resistir más las ganas de una noche redonda con música que remueve sus feelings más profundos. Además de que en estos 17 conciertos que conlleva la gira, tendremos el buen rollo de Bombai como sus artistas invitados. Los valencianos irán calentando la pista con varios de sus temazos, como Hawaii, Solo Si Es Contigo, Tú Me Has Cambiado o Robarte El Corazón. Está claro que todo lo que se avecina promete mucho.

Tal y cómo informamos desde LOS40 sobre esta gira, las entradas se pueden adquirir a través de doctormusic.com y entradas.com. ¡Así que esperemos que no te quedes sin ninguna!

El regreso de los 2000

Y es que el regreso de Pignoise a los escenarios, donde se han sentido como en casa a lo largo de su carrera profesional, es uno de los grandes acontecimientos de este 2022. Todo empezó desde que la agrupación lanzó Una Sensación, su nuevo sencillo y el anticipo de su nueva era en la industria. Esto ya de por sí puso los dientes largos a millones de fans (entre los que nos incluimos).

Al igual que siete años sin el pop/rock de los madrileños nos han parecido una eternidad, a ellos les ha servido para saber encontrarse, renovarse y volver más fuertes a nuestras vidas y llenarlas de nueva música. Y tú, ¿cuántas ganas tienes de ver a Pignoise en directo?