Buenas noticias para los nostálgicos de los 2000. ¡Vuelve Pignoise! Y no, no solo nos referimos a la música, que ya han demostrado que siguen sintiéndola con tanta pasión como siempre. El grupo regresa a los escenarios con una gira que en LOS40 no vamos a perdernos.

Pignoise recorrerá España el próximo año con su tour Diversión '22, con el que asegurarán noches de temazos, adrenalina y muchos recuerdos. Comenzará el 20 de enero en Burgos, y concluirá el 12 de mayo en Madrid. Pero eso no es todo. Los chicos de Bombai llevarán su buen rollo también a estos conciertos como artistas invitados.

Cartel de la gira de Pignoise / Foto promocional

Las entradas para la gira Diversión '22 saldrán a la venta este viernes 26 de noviembre a partir de las 10:00 horas en Doctor Music y Entradas.com. Así que si no quieres perderte el concierto de Pignoise en tu ciudad, no lo dudes y hazte con la tuya.

Murcia Auditorio Murcia Parque 21:00 Europe/Paris Pignoise - Gira Diversión '22 Pignoise recorre España con su gira ‘Diversión \'22’ Auditorio Murcia Parque Los40es COMPRAR ENTRADASCOMPRAR ENTRADAS Madrid La Riviera 21:00 Europe/Paris Pignoise - Gira Diversión '22 Pignoise recorre España con su gira ‘Diversión \'22’ La Riviera Los40es COMPRAR ENTRADASCOMPRAR ENTRADAS

Una Sensación es el sencillo con el que esta mítica banda española ha querido volver a la industria de la música. Y es que estos referentes del pop/rock de los 2000 han vuelto a los recuerdos de millones de personas en nuestro país para llenarlos de nostalgia y despertarles las ganas de música nueva.

Su música en directo sonó recientemente en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Fue el 9 de septiembre, un día que parecía tranquilo pero que acabó con más energía que nunca gracias a la música de nuestros protagonistas. Los asistentes comprobamos que disfrutar de la actuación de Pignoise en directo es una experiencia que se debería repetir. Por ello, nuestros protagonistas no lo han dudado un solo segundo y han anunciado esta gira de conciertos por toda España. ¡Que nadie se quede sin disfrutarla!

Los comienzos de Pignoise no son como todos imaginan. "Nadie nos dijo cómo iba esto. Si hubiésemos sido conscientes de lo difícil que es, quizá nunca hubiésemos llegado. A nosotros nos decían que jamás íbamos a sonar en la radio ni vender discos en todas las discográficas que llamábamos a las puertas", señaló Álvaro Benito en una entrevista con LOS40. Pero el tiempo ha demostrado que pone a todo el mundo en su lugar.

Y tú, ¿te vas a perder la gira Diversión '22?