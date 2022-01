PJ Masks Heroes of the Night llega a la nueva generación de consolas

PJ Masks: Heroes of the Night se ha puesto a la venta para las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X. Esta versión incluye tiempos de carga más rápidos, así como una mayor resolución y mejores tasas de fotogramas por segundo. Todo ello estará también disponible como mejora gratuita para quienes ya tengan el juego en PlayStation 4 y Xbox One.

Basado en la muy exitosa serie de Hasbro para preescolares, este juego de acción y aventuras se puso a la venta originalmente en octubre de 2021 para consolas, PC y Stadia, donde tuvo una gran acogida. Los aficionados podrán jugar como Gatuno, Buhita o Gekko y hacer frente a grandes enemigos como Romeo, Lunática o Ninja Nocturno. Todo ello, mientras exploran sus localizaciones favoritas de la serie.

Con el inicio de un nuevo año, queríamos recordaros esta gran superaventura que disfrutarán tanto los más pequeños de la casa como toda la familia. La diversión continúa en 2022, ya que Outright Games pretende lanzar contenidos descargables para el juego.

Ponte el pijama y conviértete en los héroes Gatuno, Buhita y Gekko en el juego más emocionante de PJ Masks hasta la fecha. Usa sus superpoderes (la velocidad de Gatuno, los supermovimientos de vuelo de Buhita o los fuertes músculos de Gekko) para detener a los malos más famosos de la noche.

Explora ocho ubicaciones famosas de PJ Masks, desde las azoteas de la ciudad y la Montaña Misteriosa ¡hasta la mismísima luna! Con la ayuda del robot PJ Mask, los jugadores descubrirán un mundo de amistad, trabajo en equipo y asombrosos objetos coleccionables que estarán muy bien escondidos.

La hora de irse a la cama es ideal para luchar contra el crimen, pero... ¿serán capaces nuestros héroes de salvar al mundo de los malvados planes de Romeo, Lunática, Ninja Nocturno y demás villanos?

PJ Masks es una producción de eOne, el estudio de creación de contenidos de ocio de Hasbro, y ha sido un éxito en todo el mundo desde su estreno, que tuvo lugar en 2015 en el canal Disney Junior. A día de hoy es una de las franquicias más exitosas para preescolares, siendo una de las mejores cinco series de Disney Junior para niños de entre 2 y 5 años, con unas ventas anuales de 1,15 mil millones de dólares.

Ponte en la piel de Gatuno, Buhita y Gekko. Visita 8 entornos conocidos de los PJ Masks y frustra los planes de Romeo, Lunática, Ninja Nocturno y otros villanos.. Usa controles diseñados para los más pequeños y encuentra un montón de objetos ocultos.