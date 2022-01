Nico y su cara en ‘El debate de las tentaciones’ al descubrir que Miguel y Miriam se han liado es un poema

El debate final de las tentaciones se divide en dos programas y ya hemos podido ver el primero que nos ha dejado grandes sorpresas. Cuando parecía que ya estaba todo escrito sobre las parejas que conocimos al inicio y las que se fueron formando en el transcurso del reality, nos encontramos con cambios sustanciales.

Zoe, Tania, Suso, Simone, Rosario, Álvaro, Miguel, Sabela, Rosana, Miriam, Nico, Sandra y Gal·la fueron los protagonistas de la noche. En un momento dado, Sandra Barneda anunció que dos de ellos habían tenido una noche de pasión, pero tardó en desvelar los nombres.

Cuando llegó el momento de hacerlo, pidió a los dos implicados que se pusieran de pie y resulta que los dos que se habían liado eran Miriam y Miguel, los dos tentadores que pusieron en jaque la relación de Nico y Gal·la.

Explicaciones

En la isla Miriam y Nico tuvieron relaciones sexuales y una atracción que pensábamos que había continuado una vez de regreso a España. Por su parte, Miguel y Gal.la tuvieron un tonteo que también acabó en la cama, aunque ellos tenían más claro que lo suyo era una historia pasajera.

El caso es que cuando Miriam y Miguel se mostraron como la pareja que había mantenido relaciones sexuales en Madrid, Nico no sabía qué cara poner y tanto él como su ex chica debieron sentirse especialmente traicionados por haber sido precisamente ellos.

“No lo sabía a ciencia cierta porque, de verdad, quiero que me mires a los ojos y me digas, ‘me acosté con Miguel después de acostarme contigo a los días’”, dijo Nico mirando seriamente a Miriam. En ese momento interrumpió Miguel para asegurar que “eso lo sé yo”.

“Yo te lo digo, pero quiero explicártelo bien. Sí, me acosté con Miguel después de haberme acostado contigo”, confirmó la que había sido su tentadora.

Él contó que hubo un momento en el que le vinieron cosas y le preguntó y ella lo negó todo. “Cuando las cosas te vinieron eran mentira”, quiso aclarar ella.

“Yo no lo sabía, pero me lo podía imaginar”, aseguró Gal.la. “Yo tengo que decir que me da igual porque Miguel hace su vida y yo no tengo nada que ver con él, pero sí es verdad que sí que me molesta que justo sea con Miriam sabiendo lo que molesta” le dijo a Miguel.

La noche en cuestión

El tentador no dudó en contar la historia. Relató que estaban una noche de fiesta y coincidieron los dos en el mismo sitio. A la hora de irse, optaron por volver juntos al hotel y acabaron compartiendo habitación y algo más.

“En ese momento no se lo dije porque no estábamos juntos, lo vi innecesario. Él me decía que no quería tener nada conmigo y, aparte, por miedo. Sé que, si en ese momento le decía eso, él me iba a decir, ‘ya está’”, confesaba Miriam sobre por qué no le había contado nada a Nico.

Pero él no parecía muy contento con la respuesta y menos se creyó sus palabras cuando después añadió que sentía algo por él. Y eso tras desvelar Miguel que él no había sido el único.

Está claro que entre todos los que pasan por la isla se crean muchos lazos.