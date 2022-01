‘La Isla de las Tentaciones 4’: así están las parejas 6 meses después de volver de la isla

La Isla de las Tentaciones 4 ha acabado su andanza por televisión -al menos con sus episodios, ya que aún falta el gran debate final-, y su última entrega ha sorprendido más que nunca. Después de unas hogueras finales en las que se vivieron rupturas, mucho llanto y tan solo la consolidación de una pareja, el tiempo ha pasado factura a todos los participantes. Y ahora las cosas son muy diferentes.

Este programa, indispensable dentro de la experiencia del reality, volvió a ser conducido por Sandra Barneda y protagonizado por participantes, tentadores y tentadoras y alguna que otra visita especial nunca antes vista en ese tramo del programa. Y aunque se vaticinaba que se produjesen cosas que cambiasen el rumbo de algunas parejas, nadie fue capaz de acertar ni teorizando sobre lo que se vivió en las reuniones.

Nico y Gal·la

Los primeros en abrir la noche fue la pareja que peor salió parada de su estancia en República Dominicana. De hecho, salieron tan distanciados que ni si quiera organizaron su reencuentro como el primero, sino que el programa dispuso la vuelta de Nico y Miriam para luego reencontrarse ambos con Rosana, y tras ella, Gal·la.

Con la aparición de Miriam dejó claro que no están juntos, aunque está claro que sienten algo más que complicidad cuando coinciden en la misma sala. Rosana irrumpió en la bonita escena de amor para aclarar que ella no se los creía, con Gal·la desde otra sala apoyándola. Quedó claro que Rosana intentó retomar la relación con Nico invitándole a Mallorca, y aunque él rechazó, Álvaro sí que aceptó la invitación.

Tras su marcha, Gal·la entró a machete llamándolo mentiroso, y dejando claro que entre ellos pudo haber continuado algo pero él lo impidió. De una forma sorprendentemente elegante, fue Nico el que le aseguró que estaría ahí para ella siempre. Ella, por su parte, se reencontró con su tentador y dejó claro que con él se lleva "una bonita amistad" de la isla.

Rosario y Álvaro

Tras dejar a la audiencia una de las hogueras más bonitas de la historia del formato en España, la pareja de Elche vivió una montaña rusa de emociones ante Sandra Barneda. Rosario, que entró primero, empezó fuerte diciendo ciertas cosas sobre su exnovio… Hasta que le calificó como el hombre de su vida. Álvaro -que observaba desde otra sala- entró sensible a la reunión, y aún con algún que otro encontronazo de por medio, terminó llorando desconsoladamente devolviéndole el título a Rosario como la mujer de su vida y madre de sus hijos.

Justo al momento de empezar a hablar de segundas oportunidades, la madre de Rosario y exsuegra de Álvaro, Charo, apareció ante cámara para evitar lo que se olía: "Voy a ver si pongo un poco de orden. Me lo cuentan y no me lo creo", dijo para sí misma. Le negó los dos besos a su exyerno, y le llamó "peliculero". Él, sin poder recomponerse de la llorera con Rosario, la contradijo y llegó a preguntar a Rosario si no iba a parar el discurso de su madre.

Charo dejó claro que no quería de vuelta al ex de su hija en su vida, ya que ha notado como hacía infeliz a su hija. Cuando se fue, Rosario dejó claro que si quiere volver con él en algún momento lo hará, aunque por ahora tiene claro que eso no pasará. Eso sí, no pudo poner la mano en el fuego porque nunca vaya a pasar.

Darío y Sandra

La pareja más marchita de la edición se volvió a ver las caras sin dar lugar a conjeturas: se saludaron con un tímido beso en los labios. Sin embargo, ni ellos mismos sabían explicar en qué punto estaba su relación; ya que aunque Darío parecía seguir sin entender los comportamientos -y mentiras- de su chica, luego confirmó estar en proceso de arreglarlo.

Haciendo gala de su paciencia, declaró no estar celoso y no haberlo estado en toda la experiencia de la isla, pese a los deslices de Sandra con algún tentador. Como colofón, reveló que hubo otros cuernos añadidos a los que le puso justo antes de entrar al reality, aunque parece que también se los perdonó. Sin duda, una historia de amor… Cuestionable, pero amor al fin y al cabo.

Tania y Alejandro

Otro de los romances que no quedó en el aire fue el de la pareja más comentada de la edición. Aunque ella dejó claro que no continuaría con alguien como el que fuese su chico debido a los insultos que le dedicó en su villa, repitieron la entrada de Sandra y Darío, aunque esta vez con un apasionado beso. Se volvieron a dar una oportunidad después de la experiencia y durante estos seis meses, y parecían más felices que nunca.

Alejandro pide disculpas a Tania y a su familia



Él, tratando de enmendar los errores que hicieron a Tania "dejarle tirado en el suelo como una colilla" -metáfora que él mismo utilizó-, le pidió disculpas tanto a ella como a su familia ante cámara. Parecieron valerle, pues se mostró más calmada que nunca. Aunque esa tranquilidad le iba a durar bien poco.

Stiven entró a escena muy enfadado, y sin apenas prestar atención a Tania, habló directamente a Alejandro. "Ella te ha respetado en la isla, pero fuera no lo ha hecho", le confesó. Ante las sospechas del andaluz, el tentador aclaró que se había acostado con su novia. Aún habiéndola descrito la habitación del hotel en el que sucedió y contarle hora a hora cómo pasó, un Alejandro de lo más desconfiado decidió confiar en su chica. Y así, se fueron -esta vez juntos- del programa.

Zoe y Josué

La única pareja que salió de la mano de la edición volvió también más enamorada que nunca… O no. Primero hubo broncas de Zoe por el comportamiento tan cercano que tuvo Josué con algunas solteras, para luego ver unos vídeos de éstas diciendo que no había disfrutado de la experiencia por culpa de su chica: y que de haber decidido por su cuenta, hubiese caído en la tentación.

Aclaró que están intentando superar todo, aunque pasaron un breve tiempo separados porque Zoe se volvió más celosa que nunca. Confesó haberle mirado el móvil una vez -porque era su cumpleaños y le preocupó que recibiese tantos mensajes, por si eran una urgencia-, y enfadarse si ve a alguna chica que conoce por la calle. Pero están trabajando en ello, y abandonaron la sala como abandonaron la hoguera: yéndose Zoe en brazos de Josué al más puro estilo Hollywood.