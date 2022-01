Mary J Blige anuncia su nuevo disco, Good morning gorgeous, antes de su actuación en la Super Bowl

El nombre de Mary J Blige está escrito con letras de oro en la historia de la música estadounidense. Y en este 2022 va a agrandar aún su leyenda. Porque la solista está a punto de lanzar el decimocuarto álbum de estudio, Good morning gorgeous, del que ha anunciado todos los detalles antes de su actuación en la Super Bowl.

Dos nuevos hitos dentro de la trayectoria de una de las divas del soul, el rnb y el hip hop. Su nuevo proyecto musical se está presentando poco a poco y sus seguidores están pudiendo disfrutar de esta nueva propuesta gracias al estreno de canciones y sencillos como Amazing, junto a DJ Khaled, el hit que da nombre al disco, Good morning gorgeus o el más reciente Rent money junto a Dave East.

Mary J Blige ha contado con la colaboración de D'Mile, H.E.R., Lucky Daye y Tiara Thomas en la faceta compositiva así como con las voces de Anderson.Paak, Usher y Fivio Foreign que aparecen en colaboraciones en diferentes canciones del elepé.

Good morning gorgeus tiene previsto su lanzamiento el próximo 11 de febrero, 2 días antes de la celebración de la Super Bowl en cuyo espectáculo del descanso está confirmada la actuación de la solista junto a otras estrellas del género como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar...

De momento no existen detalles de cómo será la actuación de un cuarto de hora prevista por algunos de los nombres más ilustres del hip-hop estadounidense. Lo que queda claro es que sonarán algunos de los mayores éxitos de todos ellos y que seguro Mary J. Blige no desaprovechará la oportunidad de desvelar algo de su nuevo proyecto durante el show y los eventos promocionales previos y posteriores.

Hace unos días se desveló un primer tráiler llamado The Call bajo la dirección de F. Gary Gray (The Italian Job, El Negociador...) y en el que sonaban canciones como Rap god, The next episode, Still D.R.E., Family affair o Humble entre otros.

Este es el listado de canciones de Good Morning gorgeus