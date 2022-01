Este miércoles noche vamos a poder ver la primera semifinal del Benidorm Fest, el encuentro musical del que saldrá el próximo representante de España en Eurovisión. Hay muchas expectativas en un certamen que no deja de darnos titulares con los positivos que van cambiando las cosas sobre la marcha o los abandonos como el de Luna Ki.

Las apuestas cambian depende de quién las haga, aunque hay nombres que suenan con fuerza como el de Rigoberta Bandini o Tanxugueiras que para muchos son las favoritas para erigirse como ganadoras el sábado por la noche.

De momento tendrán que superar las semifinales que se celebrarán este miércoles y jueves noche. Muchos aprovechan este momento para mostrar públicamente su apoyo a uno u otro candidato.

La apuesta de Ana Fernández

La actriz Ana Fernández se ha mojado y ha dejado claro a quién votará ella. “🎶 “Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos. Me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable. No tendría estos problemas de ansiedad…..” 🎶 🙌🏼🙌🏼 Muy fan de @rigobertabandini ( 🤞🏼 mucha mierda para el @benidormfest)”, escribía en sus redes sociales.

Está claro que es una de las muchas que ha caído rendida ante Ay mama, el tema de esta cantante que ha despuntado en los últimos tiempos representando un empoderamiento muy aplaudido. Una canción dedicada a la maternidad y en contra de los estigmas sobre el cuerpo de las mujeres.

Ana Fernández está muy unida a la música. Comparte su vida con Adriá Roma, el cantante de Marlon y en alguna ocasión ya les hemos escuchado cantar juntos. Así que, oído y criterio, parece ser que tiene.

Bandini no ha dudado en agradecer el apoyo de la actriz: “Muchas graciasssss😭💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗”.

La primera vez que presentó esta canción en directo fue el pasado 7 de enero y al día siguiente los titulares se centraban en la exhibición de pechos sobre el escenario. Y eso ha encendido las alertas sobre la que podría ser su puesta en escena en el Benidorm Fest. Ya queda menos para comprobarlo.