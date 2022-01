Los seguidores de Camila Cabello sobre su fiesta con amigas en el karaoke: “Te amo Camila borracha ❤️”

Después de una ruptura, la vida sigue y parece que Camila Cabello lo tiene claro. La hemos visto de fiesta en el karaoke con sus amigas. Local nocturno y gafas de sol puestas, eso lo dice todo.

El caso es que la cantante, ahora que no está con Shawn Mendes, parece que se ha refugiado en sus amigas con las que ha salido a divertirse. Juntas cantan, y no muy bien, todo hay que decirlo, It’s All Coming Back to Me Now de Celine Dion. Pero claro, ¿quién va a cantar bien a un karaoke?

El caso es que sus seguidores parecen encantados de verla tan feliz. Algunos, incluso, afirman que se la ve mejor ahora que cuando tenía pareja. Se alegran de que haya optado por divertirse en lugar de quedarse llorando en casa. Y más de uno sueña con algún día salir de fiesta con Camila en ese rollo.

Con una copa de más

Y claro, viendo la alegría elevada a la décima potencia que vemos en su vídeo, más de uno ha dado por sentado que Camila había bebido un poco más de la cuenta. De hecho, la vemos con un cocktail en la mano que muchos no dudan de que sea con alcohol.

Eso sí, lejos de criticarla, muchos han aplaudido su actitud e incluso han manifestado algo de envidia.

No les pasa que ✨camila tomada✨

NUNCA PENSÉ QUE NECESITABA UN VÍDEO TUYO UN POCO BORRACHA Y CANTANDO LMAO

MILA BORRACHA ES TAN CALIENTE 🔥🔥🔥🔥

Mi fantasía?, ir a una peda con camila

Camila con un vaso lleno de alcohol en la mano es mi nueva religión 😂

Se ve que estuvo buena la peda 😅👌

soltera, Camila borracha sin molestias YUP aquí para eso 👏👏👏

Te amo Camila borracha ❤️

Nada que ver con las fotos que publicaba hace unos días en las que podíamos verla tirada en la cama con sus perros con poca apariencia de tener ganas de hacer nada.

Está claro que hay momentos para todo y ella tiene sus ratos de relax y también de diversión. Eso sí, más de uno le ha preguntado, para cuándo nueva música. Estamos en tiempo de consumo rápido y le reclaman más canciones.