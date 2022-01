Nico y Gal.la sorprenden con un final alternativo para lo suyo en ‘El debate de La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones 4 ha llegado a su fin, ahora sí, tras las dos partes de El debate final. En el primero, Rosario y Álvaro se robaron el protagonismo con el lacrimógeno final que pusieron a su historia.

Pero no fue la única relación que se rompió definitivamente. Nico y Gal.la protagonizaron un debate muy tenso en el que los reproches fueron constantes y la falta de entendimiento para llegar a un final amable, brillaron por su ausencia.

Por eso, sorprendió tanto que, en la segunda parte de este debate, antes de entrar en faena, Nico le pidiera un minuto a Sandra Barneda. Reconoció que estaba nervioso, pero que quería decir algo.

La presentadora le dio la palabra y le pidió que se levantara para sentarse junto a ella, pero él prefirió ponerse al lado de Gal.la que no podía creerse lo que estaba pasando.

El final alternativo

Antes de empezar a soltar su discurso pidió que le tomaran en serio y se dejaran las bromas aparte. “Ayer nada más que tuvimos reproches, discusiones, entramos en la rutina otra vez, pero quiero decirte dos cosas”, empezó diciendo dejándonos a todos con la boca abierta y expectantes por lo que pudiera decir.

“Gracias de corazón por todo lo que has hecho por mí. Estaba en un momento muy oscuro de mi etapa y me encendiste la luz. Te lo agradezco y te lo voy a agradecer toda la vida. Y la segunda es, lo siento. Lo siento por todo el daño que te he podido hacer en la isla. Te quise muchísimo en su momento como pareja. A día de hoy te quiero mucho como persona y espero quererte siempre y el día que estés mal, el día que te falte algo, que sepas que tienes aquí un amigo para toda la vida”, dijo sin vacilar en ningún momento.

Gal.la le dio las gracias y acabaron fundidos en un cariñoso abrazo, algo que no podíamos haber imaginado entre ellos tal y como han ido las cosas. “Yo necesitaba que Nico dijera esto porque, al final, es como que yo se lo estaba pidiendo porque daba la sensación de que él nunca veía sus errores. Yo también dije ‘lo siento’ en su momento y agradezco que al final haya dicho algo bonito de mí”, explicaba ella que se ha quedado tranquila tras poder cerrar una etapa de su vida con este buen rollo.

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y en esta pareja parece improbable, pero en cuestiones del amor, nunca se sabe. De momento, han sabido poner un bonito punto final a su historia y hay que reconocer que no todos saben hacerlo.