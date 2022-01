Sandra Barneda aclara en ‘El debate final de La isla de las tentaciones’ qué es acostarse con alguien

Si en la primera parte de El debate final de La isla de las tentaciones, Rosario y Álvaro fueron los grandes protagonistas, en la segunda parte, les tocó a Alejandro y Tania. El bombazo que soltó Stiven en el reencuentro seis meses después sobre que se había acostado con Tania de vuelta a España, puso en jaque su relación con Alejandro.

Ahora, hemos podido comprobar que la pareja sigue junta y que han hablado del tema. El debate sobre lo que ocurrió entre Tania y Stiven ha dado mucho de sí y nos ha dejado muchos detalles.

La clave, al final, parecía estar en si Stiven había penetrado a Tania o no, un detalle –al parecer- importante para Alejandro que, ya que estaba, confesó que él también había sido infiel en alguna ocasión.

El caso es que, después de dar todo tipo de explicaciones, tuvo que ser Sandra Barneda la que dejara claro qué es acostarse con alguien, para que no quedaran dudas de lo que había pasado entre ellos.

La lección de sexo de Sandra Barneda

“Detalles sexuales aparte, ellos dos estuvieron juntos”, comenzó diciendo para que Alejandro lo tuviera claro. “Se te levante o no se te levante, se pueden hacer muchas cosas y tú lo sabes”, le seguía diciendo.

Y esas cosas sí las hubo entre su chica y su tentador. “Con lo cual, no voy a entrar en detalles y no voy a decir si culminaron cada uno el placer/tuvieron orgasmo, o no. Me voy a poner así, ¿Qué más te da? Al final, si no se le levantó es que no hubo penetración, pero pudo haber muchas otras cosas”, le intentaba hacer ver a Alejandro.

“Al final eso es acostarse con alguien”, aclaraba sobre el tema. Y entonces, sí, se puede decir que Tania y Stiven se acostaron y ella no ha podido negarlo.

Ahora, la pareja tendrá que ver si es capaz de mantener una relación con esas premisas y pueden olvidar lo sucedido para seguir viviendo su propia historia.