Chris Martin sobre esta foto con BTS: “Parecemos sus profesores de gimnasia”

BTS se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores grupos de la industria. Sobre todo por haber conseguido expandir su éxito por todo el mundo y hacer que el interés por la cultura coreana creciera. Por eso, son más artistas los que quieren colaborar con ellos y vivir una experiencia inolvidable.

Así, en 2021 llegó la colaboración con Coldplay para lanzar My Universe, una canción romántica llena de libertad para que puedas amar a quien sea sin excepciones. Se convirtió en el segundo adelanto de Music Of The Spheres, el nuevo álbum de la agrupación inglesa que llegó a nuestras vidas en octubre de 2021. Sin duda, este trabajo se convirtió en un viaje sideral con colaboraciones exquisitas que por siempre recordaríamos.

Y no nos extraña que, en pleno 2022, Music Of The Spheres y My Universe siga siendo uno de los temas más importantes de nuestro panorama. Así lo ha demostrado Chris Martin, el líder de Coldplay en un programa de Ellen Degeneres.

"Parecemos sus profesores de gimnasia"

La presentadora Ellen Degeneres ha realizado un programa especial por su 64 cumpleaños invitando a dos personajes imprescindibles: Courteney Cox, de la mítica serie Friends, y a Chris Martin, que terminó subiendo al escenario junto con el grupo para cantar una versión nueva de My Universe.

El británico y la presentadora hablaron de diversas cosas. Entre ellas el regalo que el británico le ha dado a Ellen por su cumpleaños: una bonita guitarra. A continuación, llegó el turno de hablar sobre el tema estrella y por el que todo el mundo llevaba esperando: su colaboración con BTS. El artista confesó que no se imaginó el hit musical que sería My Universe ni siquiera cuando le mencionaron desde un principio la idea de colaborar con los coreanos.

Mientras Chris hablaba, detrás de él podemos ver una imagen tierna de Coldplay y BTS. El momento divertido llega cuando Martin se gira y dice: "Todavía es bastante extraño... Parecemos sus profesores de gimnasia", bromeó el intérprete de Yellow. "Los amamos. Para algo que podría haber parecido tan artificial, resultó ser un sentimiento real. Realmente amamos a esas personas", añadió.

Asimismo, aprovechó el líder del grupo a revelarnos algunos detalles sobre el futuro de Coldplay. Martin confirmó a Ellen que a Coldplay le quedan por lanzar tres álbumes antes de 2025. ¡Y uno de ellos será la banda sonora de una película musical! "Creo que eso nos parece correcto. Creo que seguiremos de gira y siempre estaremos juntos como un grupo de músicos y amigos, pero creo que la historia de nuestros álbumes termina entonces. Como Harry Potter termina en un punto determinado", expresó el artista.

Está claro que My Universe ha conseguido adentrarse en los corazones de millones de fans al igual que ha conseguido alcanzar la cima de las listas de éxitos. Es más, desde el pasado 22 de enero la canción llegó al número 1 de LOS40. ¡Felicidades!