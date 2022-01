Coldplay y BTS triunfan en la lista con ‘My universe’

Once semanas después de su debut en la lista, My universe, el tema grabado a medias por Coldplay y BTS, ha conquistado este sábado 22 de enero el número uno de LOS40. Lo ha hecho subiendo dos puestos, pues la semana anterior había quedado en tercera posición. Es el cuarto número uno en la carrera de la banda británica y el segundo para la boy band surcoreana, que lo logró por primera vez en diciembre de 2020 con Dynamite.

Coldplay X BTS - My Universe (Official Video)

My universe se lanzó el pasado septiembre como avance de Music of the spheres, el último álbum del grupo de Chris Martin. La letra habla de superar obstáculos cuando hay amor de verdad. “Trata de alguien a quien le dicen que no puede amar a una persona en concreto, o no puede estar con alguien de raza, o no pueden ser gays”, explicó Chris Martin en The Kelly Clarkson Show.

En plena vorágine de colaboraciones, la de Coldplay y BTS ha llamado la atención desde el principio por lo alejados musicalmente que pueden estar uno del otro. El mismo mensaje de la canción puede aplicarse a la música: cuando hay talento de por medio, no existen barreras insuperables. “Pensamos que estaría bien cantarla con BTS —añadió Martin— porque quizás no estamos hechos para estar juntos. Y resulta que fue una de las cosas más divertidas. Fui a Corea para estar con ellos. Ha sido increíble”.

El recibiento de esta alianza ha sido apoteósico. El sencillo ha sido número uno de ventas en Estados Unidos y número tres en Reino Unido o Japón. El vídeo de la canción superó los 75 millones de visitas a las dos semanas de su publicación (a estas alturas va ya por los 156 millones), y ante la entusiasta acogida internacional, los artífices se animaron a editar una remezcla, que salió en octubre y corrió a cargo nada menos que de Suga, componente de BTS. En España, el insistente apoyo de los fans de Coldplay del Army de BTS ha sido crucial para que lleguen al número uno de LOS40. ¡Enhorabuena!