La secuela de Mortal Kombat tendrá mucho que ver con lo nuevo de Marvel Studios, ‘Caballero Luna’

La adaptación cinematográfica del videojuego Mortal Kombat generó muchas dudas, pero su estreno las disipó todas. Fue una apuesta arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta que se tuvo que estrenar en plena pandemia -abril de 2021-; aunque llegó a recaudar más de 83'7 millones de dólares de manera global, según confirma The Hollywood Reporter. La condición de emergencia global le hizo estrenarse simultáneamente en HBO Max, y aunque se desconocen datos concretos, sí se sabe que estuvo entre las películas más vistas de la plataforma.

Con los números por delante, y sobre todo teniendo en cuenta todas las posibilidades que puede explorar la trama en la gran pantalla, una secuela era más que probable. Ahora, el mismo medio citado sobre estas líneas ha confirmado una nueva entrega para la franquicia, y que tendrá mucho que ver con Caballero Luna.

La nueva serie de Marvel Studios tendrá una fuerte conexión con la película, pero no tiene que ver con el argumento o con combinar mundos con la saga de videojuegos -aunque tal y como está el Multiverso, nunca se sabe-. El elemento común entre ambos títulos irá más allá de lo que se pueda ver en la gran pantalla.

Lo que comparten

Y es que tanto la película cpmo la serie compartirán guionista, Jeremy Slater. Sin duda, un fichaje de lo más acertado por la franquicia, ya que es un profesional que domina el medio después de tener grandes títulos a sus espaldas. Por ejemplo, ha participado en proyectos tan ambiciosos como The Umbrella Academy, otra de las series estrella de Netflix también sobre gente con habilidades asombrosas.

No será la primera vez que se enfrente a un personaje muy querido por el público, ya que después de escribir sobre el héroe que encarna Oscar Isaac, tendrá que ponerse con Johnny Cage. Para quien no lo recuerde, Cage es uno de los nombres más famosos de Mortal Kombat, aunque el director de la primera entrega decidió no incluirlo. Sin embargo, está más que confirmado para su segunda parte.

Aún así, no hay ni reparto ni director confirmado para Mortal Kombat 2 -título no oficial-, aunque los fans de la saga ya piden a gritos volver a ver las peleas más violentas de los videojuegos en la gran pantalla. Por supuesto, la posible fecha de estreno también se desconoce.