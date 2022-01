El primer expulsado de ‘Secret Story 2’ es recibido en plató con un aluvión de críticas: “Eres nefasto”

Secret Story 2 ya empieza a tener un camino trazado ahora que hemos visto quién es el primer expulsado. El caballo llegó silencioso y cuando, por fin, abrió la boca lo hizo para dar lecciones de buen rollismo que no acabaron de convencer a todo el mundo. Sobre todo, cuando fue el primer en insultar y arrebatar el huevo de Álvaro de la peor de las formas. Una incongruencia que no gustó al público. Y aunque él había manifestado sus ganas de volver con los suyos y salir de la casa, el haber sido expulsado no ha sido un regalo. Menudo lío cuando al oir su nombre ha empezado a celebrarlo.

Se trata de Héctor, el concursante famoso por sus continuos consejos hacia sus compañeros. Su forma de ver la vida, que pecaba de paternalista, no terminó de convencer ni a los demás participantes ni al público, por lo que en su primera nominación ha acabado cayendo. Sin embargo, se lo ha tomado como una alegría.

En la recta final de su concurso, el canario tiraba la toalla y pedía al público que le votase para salir eliminado. Por ende, en sus últimos momentos en la casa junto a Carmen solo había tensión por saber si su voluntad se cumplía o ganaba el odio generado por la andaluza. Terminaba por ser él el más votado, aunque en el exterior no le esperaban precisamente con los brazos abiertos:

Nagore, muy dura con Héctor tras su expulsión: "No estás aquí porque tu pidieras que te echaran, si no porque no has gustado a la gente" #SecretGala2 pic.twitter.com/1OtWaQIUCf — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 27, 2022

Las cosas claras en plató



Nagore Robles, colaboradora habitual del programa, se convertía en la más crítica con el ya exconcursante. Una de las razones de las formas que empleó con el expulsado fue que pidió que le votaran para marcharse, algo que considera una ofensa para los que tienen la oportunidad de vivir la experiencia y para los que aman el formato.

Por ello, no dudó en decirle que se alegraban de verle fuera y que no aportaba nada a la casa, palabras que él no solo recibió con deportividad, sino que también apoyó y demostró estar de acuerdo con ellas.

Pero no fue la única: Álvaro, el tío del concursante con el mismo nombre, también le dedicó unas frases. Dijo que como concursante era "nefasto", y que pese a haberle dejado caer dentro de la casa que su actitud no gustaba, él siguió en sus trece hasta que el público reaccionó.

Su sobrino estuvo nominado junto a él, por lo que el tema le tocaba de cerca, aunque no por ser meros compañeros. En su primera noche en el programa, Héctor le quitó a Álvaro el huevo de la inmunidad... De muy malas maneras. Forcejeó ligeramente con él -algo no permitido en las reglas de ese reto-, y al robárselo, le llamó en repetidas ocasiones "subnormal" sin motivo aparente.

Episodios desafortunados como ese fueron los que le restaron la carisma que quizá alguna vez podría haber conseguido, y por la que podría haberse quedado a vivir la experiencia durante más semanas. Una vez fuera tocará ver si se postula para la repesca o si, como se ha visto, sigue totalmente desmotivado con el reality.