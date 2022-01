Laila se suma a la lista de posibles candidatos para tener algo con Adrián Tello en ‘Secret Story’

Adrián Tello es el profe guapo que ha revolucionado al personal tanto dentro como fuera de la casa de Secret Story. Es un chico guapo que llamó la atención desde el primer minuto, aunque, de momento, solo Cora ha tenido la valentía de confesar lo que siente por él.

“Adri me atrae muchísimo. Le veo y habla y le veo la sonrisa y me parece un chaval muy guapo. Hay conversación y estoy viendo por su parte que hay un acercamiento más conmigo. Estamos más unidos”, contaba en el Cubo con Laila al lado.

Y veremos si eso no acaba trayendo problemas entre ellas, porque Laila es otra de las candidatas a caer en los brazos del profe de primaria. O eso piensan algunos, porque si parece haber una obsesión en la casa es la de emparejar a Adrián con alguien.

Buscando pareja para Adri

“Ayer le preguntaron a David si podían saltar chispas entre él y yo. Aquí ya se relaciona a todo el mundo con todo el mundo”, se quejaba.

“Yo veo a Adrián con Virginia”, aseguraba Elena que es una de las que parece más interesada en que surja otra carpeta en la casa aparte de la suya. “Ahora es Virgina. La semana pasada era Marta”, se quejaba el profe.

“Me siento en primero de la ESO otra vez cuando te veían a hablar con alguien y decían ‘estos dos están juntos’. A ver la semana que viene con quién me toca”, añadía.

Muchos creen que Laila podría ser una buena candidata. “Cuando me da un abrazo me da más paz, no sé si tiene el instinto maternal ahí. Lo que pasa que luego en las fiestas te pones a bailar como te pones a bailar y ya se me desnorta el cerebro. Me gustan las mamás, entonces claro, ahí sale una confusión”, explicaba a la musulmana.

“Eres muy jovencita, a mí me gustan las mamás mayores, no tú”, le aclaraba a Laila que parece que le ve con otros ojos, o eso es lo que dice. “Me gustan hombres mayores, pero sí que con Adri, me da mucho cariño, siempre se acerca a mí, siempre me da mimos y David también. No sé, veo como si fuesen mis hermanitos. Ellos también me llaman mami. Tengo mucho amor de madre y voy expandiéndolo”, decía en el Cubo con Cora al lado.

Empieza el agobio

Y en todo esto, Adrián empieza a agobiarse un poco. “Comentarios como ‘el chaval ese que tiene a todas las tías a sus pies’ que a mí me hacen sentir fatal. Me hacen más pequeño, me chirrían, porque no, porque yo no lo veo así ni me siento nada por estar con cuatro chicas tumbado en la cama”, intentaba hacer ver.

Parece cansado de que se le intente adjudicar una pareja. “Cada vez que hablo con Alberto o Elena me emparejan con alguien. ¿No podéis hablar de otra cosa, no sé, del sol?”, se desahogaba.

Veremos si finalmente hay carpeta o no y, lo más importante, con quién.