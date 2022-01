Lola Índigo y C. Tangana son carne de telenovela para Yubeili, estrella mexicana del formato

Yubeili se siente afortunado. Comenzó dando sus primeros pasos en la televisión y desarolló una pasión innata por la música. Actualmente puede dedicarse profesionalmente a ella y seleccionar los personajes que quiere interpretar en la pantalla.

El mexicano es toda una estrella de las telenovelas de su país. Formó parte del elenco de proyectos de este formato de la talla de Mañana es para siempre o Corazón Salvaje. En LOS40 Urban hemos tenido el placer de charlar con él acerca de sus nuevos proyectos musicales, televisivos y cinematográficos.



Pregunta (P): Sin duda, muchos también te conocen por tu paso por algunas telenovelas de éxito. ¿Cómo recuerdas esta etapa de tu vida?

R: Bien. Lo recuerdo bien. Me lo gocé mucho. Me permitió también apoyar a mi familia en un momento en el que económicamente no nos iba tan bien. La verdad es que me dio a conocer mucho en todo Latinoamérica y eso lo agradezco muchísimo. Ahora estoy haciendo los personajes únicamente que yo quiero hacer. Ya cuando me llega un proyecto ya es como me gusta o no me gusta. Recién me estrené en Netlflix también con participaciones que me permiten seguir súper enfocado en mi música, en la prioridad. La prioridad es la música. Ahora también vine a España. Me abrió las puertas para venir a una película que filmé hace tres días, en una participación especial. Entonces, el paso por la teleivisón sigue por ahí y siempre va a ser mi segundo amor. Me encanta interpretar, me encanta escribir, guiones, dirigir, yo dirijo mis propios videoclips también.

P: ¿Qué nos adelantas de esta película que has mencionado?

R: Te puedo adelantar que es terror y suspense. Es una coproducción entre una casa productora de Los Ángeles y otra española. Es con Yuri Vargas, que es una actriz de primer nivel en Colombia. Tenemos un elenco de todas partes: mexicanos, españoles, venezolanos... Estoy contento de que me invitaran. Yo he venido a hacer una participación especial. Les puedo adelantar que salgo como músico dentro de la película y se lo van a gozar mucho. Mi personaje es un maldito, yo lo odié.

P: Ahora están muy en auge aquí en España las turcas, las colombianas... ¿por qué crees que tiene tanto éxito?

R: La verdad es que no lo sé. Ya si tiene éxito, nunca me he metido con eso. En verdad yo lo hago de corazón para contar una historia. A mí siempre me ha gustado mucho eso tanto en la música como cuando me pongo a actuar. Me gusta como contar historias, transmitirle algo a la gente. Qué bueno que esté llegando otras cosas de otros lados para acá.

P: Si dirigieses tu propia telenovela, cuéntanos, ¿cómo sería? ¿A qué artistas añadirías como personajes?

R: Primero a Omar Montes porque necesito un ser de luz que bendiga mi producción. Después Nyno Vargas porque necesito un galán, ese tipo al que yo le digo #ProblemasDeGuapos, porque cuenta unas cosas que solo le pasan a él. Metería a una Lola Índigo y a C.Tangana. Ese sería mi elenco.

Y tú, ¿a quién incluirías en el tuyo?