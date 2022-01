Yubeili lanza una propuesta en LOS40 Urban: “Anímate, Bizarrap. Lo partimos sí o sí”

Yubeili lleva el arte en la sangre desde que nació. Ya cuando era muy pequeño comenzó a dar sus primeros pasos en la televisión. Lo hemos visto participar en telenovelas exitosas de México, como son Mañana es para siempre o Corazón Salvaje, entre otras. También comenzó a desarrollar una pasión innata por la música. Tanto que actualmente tiene la suerte de poder dedicarse a ella.

Canciones como Vivimos Como Capos, 70 Grados o Bendecidos han dado de qué hablar en todo el mundo. Ahora presenta Perdón Que Llamé con RVFV y Hozwal, de la que nos ha hablado en LOS40 Urban. Aunque también hemos podido descubrir su amor por el talento musical en España, a qué se debe su visita a nuestro país y su colaboración con Maikel Delacalle. Aprovecha la ocasión para lanzar una propuesta a Bizarrap.

Pregunta (P): Yubeili, muchas gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena por tu lanzamiento. ¿Cómo descubres tu pasión por la música?

Respuesta (R): De toda la vida. No me acuerdo de un momento en mi vida en el que no estuviese cantando. Hubo un momento muy crítico en el que me plantan la idea. Estaba yo cantando en la sala de mi casa con mis abuelos, cantando cualquier tontería. Creo que era Tarzán, El Rey León o algo así. Mi abuelo me dijo: ‘Oye, lo haces muy bien. Deberías intentarlo profesionalmente’. Y desde ahí se me clavó en la mente.

P: ¿Cuándo decides dedicarte profesionalmente a ella?

R: Llevo en el medio desde que era muy pequeño. Hice varias cosas en la televisión, hice cosillas de canto, y de repente me salgo. Dije que quería tener una vida normal, ir a la escuela, pasarla bien con los amigos... Hubo un momento en el que yo sentí que faltaba algo en mi vida y era claramente la música. Entonces me llamó otra vez. Tuve que volver a los estudios, me metí a componer mucho más. Sentí la llamada.

P: Ahora presentas Perdón Que Llamé con RVFV y Hozwal. ¿Cómo surge la idea?

R: El tema lo hice hace un año y pico, como en 2020, en noviembre de 2020, cuando tenía COVID. Entonces estaba encerrado, estuve 14 días en mi casa. Me estaba produciendo yo todo. Hago el tema de desamor y me encantó. Venía de estar hablando con Omar Montes y Nyno Vargas, porque tengo dos temas con ellos dos también, y no sé, España me estaba abriendo las puertas y contacté con Rafa. Me encantan sus canciones. Me encanta la interpretación que le mete. Me dijo que sí. Le gustó la canción y todo. Nos vimos a través de Instagram. Yo no conozco a Rafa en persona, imagínate. No hemos tenido oportunidad. Y Hozwal, ya teníamos otra canción por ahí, entonces cuando hacemos esa colaboración y me lo manda, me dijo que le mandase otros corridos, que le encantaba la música mexicana. Entonces, el mismo movimiento de la música mexicana ahora me ha abierto muchas puertas con los artistas.

P: Cuéntanos cómo llegas a conocer a todos estos artistas españoles y por qué te interesas por la escena de aquí.

R: Hace ya muchos años. Yo creo que cinco o seis. Uno de mis artistas favoritos de toda la vida es Maikel Delacalle. Ahora, de hecho vine para grabar un videoclip con él, que tenemos una canción que ya va a salir. Todo el movimiento me encanta. Me encanta la interpretación, el flamenco, lo que Maikel también estuvo exportando hace tiempo. Me acuerdo de Replay y otros temas más. Y Omar desde el inicio dije: ‘Este tipo me encanta’. Yo no lo conocía, no sabía quién era. Creo que no había salido todavía el tema con Bad Gyal. Pero yo escuche a Omar y dije: 'Este tipo le mete corazón', y eso a mí me encanta.

P: ¿Qué puedes adelantarnos de esa colaboración con Maikel Delacalle?

R: Te voy a contar que es un palo, es un hit, es pa' la calle, sin censura. Es un tema sexy también, 100%. Grabamos el vídeo el domingo con Mowli que conoce muy bien la escena de por aquí. Están los ingredientes para que sea un hitazo.

P: También has trabajado con Snow Tha Product, L-Gante... Y da la casualidad que ellos han trabajado con Bizarrap. ¿Te animas? ¿Ha habido alguna toma de contacto?

R: No ha habido contacto todavía. Hace poco fui a Argentina a dar mi primera gira y ya me tocó justo con L-Gante en el Luna Park. Ya estuve por varias provincias de Argentina. Yo espero que en mi segunda visita ya Biza me escriba un mensajito así como ‘¿Cómo estás, Yubeili? Oye, ya me gustaron los corridos. A ver qué nos armamos’. Me encantaría. Es el productor y artista que hoy en día yo más admiro de todos. Anímate, Biza. Lo partimos sí o sí.

P: ¿Tienes pensado cuál va a ser el próximo paso después de Perdón Que Llamé?

R: Vine a trabajar con un par de personas por aquí pero en la próxima visita te cuento. Vienen temas con muchos de la escena de Argentina. Tengo un tema guardado con Bandido, con Kodigo, que es leyenda del freestyle. Tengo uno con El Noba, que es la nueva cara del movmiento de Cumbia 420 y con Perro Primo para repetir. Y con muchos españoles también. Tengo pendiente meterme en el estudio. Te voy a revelar a una, que es Lennis Rodríguez. Vamos a hacer una bachatita o algo.

P: ¿Qué sonidos quieres traer? Se está llevando mucho la cumbia, no sé si tienes pensado hacer algo con estos sonidos.

R: Para mí siempre lo más importante es representar que soy de México. Tener algo ahí hacia el bajoquito, que es la guitarra muy clásica de los corridos, o contar con que en las mismas barras de la canción se mencione algo muy mexicano. Un solo género no, viene trap, perreo, mucho más corrido con trap... La cosa es hacer la fusión entre estos mundos. Un poquito como ya pasó aquí en España con el flamenco combinado con el reggaeton. Algo por estilo pero versión mexicana. Tengo muy buena relación con el creador de la Cumbia 420. He trabajado mucho con L-Gante. Ya nos juntamos para trabajar, tenemos sorpresas.

P: Para ti, ¿qué es la fama?

R: Intento no concentrarme en esas cosas. Siento que si uno se pone a pensar que es famoso, si la gente le conoce o no, pierde un poco los pies. Yo soy un tipo muy relajado, no me gusta que me estén viendo mucho en al calle. Siempre salgo encapuchado o con una gorra. Me gusta estar en la mía. No me considero famoso tampoco. Creo que para lo que estoy buscando falta muchísimo trabajo. Prefiero buscar ser alguien de éxito que alguien famoso.

P: ¿Y el éxito?

R: El éxito se mide en cumplir metas. Ponerte metas a corto y a largo plazo e irlas cumpliendo. Bendito el 2021. Logré muchas cosas que quería, tanto Netflix como el éxito de mis canciones, la gira por Argentina, la película por ahora en España... Yo tenía muchas ganas de venir a España después de estar colaborando con tanta gente de aquí. Se cumplieron esas metas a corto plazo y ahora vamos a por las que son un poquito más tardadas.

P: ¿Cómo quieres acabar el 2022?

R: Siguiendo viajando mucho, eso es prioridad, repetir la visita a España, volver a Argentina, a México con mucha música fuera. Yo creo que los números también hablan. Hablándote claro, mi meta es multiplicar por diez los números que tengo ahora.