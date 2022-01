El necesario beso de Unique en el Benidorm Fest: “Nos quitamos esa etiqueta de boyband antigua”

Unique y Azúcar Moreno ya no pueden optar a la victoria en el Benidorm Fest. La boyband y las hermanas Salazar fueron las menos votadas de la primera semifinal de esta preselección que arrancó con una revelación, muchísima ambición y una declaración de intenciones diriga al Festival de Eurovisión.

Como decía, no hubo suerte para Unique y Azúcar Moreno. Los chicos fueron los últimos de la clasificación con 55 puntos, mientras que las cantantes de Postureo se tuvieron que conformar con la penúltima posición después de sumar 69 puntos. Pese a todo, ambos se han mostrado este jueves satisfechos con el trabajo realizado y tanto unos como las otras ven un triunfo haber participado en esta primera edición del Benidorm Fest.

Un beso, una victoria

Pero me gustaría remarcar otra victoria, la que se llevaron los chicos de Unique en riguroso directo. Con vibes a CNCO o The Wanted, la boyband se dejó la piel sobre el escenario con una actuación llena de energía, aunque me quedo con ese beso que se dieron Matt y Valen, integrantes del grupo, al final de su performance.

Fue un momento que dice mucho de ellos y del mensaje final que querían dejar plasmado en el Benidorm Fest. Un mensaje de tolerancia y visibilidad después de un 2021 en el que la homofobia ha estado más latente que nunca. Y muy a tener en cuenta también teniendo en cuenta que no es costumbre (no pasa nunca) que una boyband, y menos española, actúe así, con total libertad.

“Lo que hicimos era importante. Nos quitamos esa etiqueta de boyband antigua ya pasada para dar la bienvenida al 2022, bienvenida al futuro y bienvenida a la diverdiad. Ese es el sentido de la canción, que juntos somos mejores. No debería ser noticia, pero ayuda a normalizar”, ha dicho Matt durante la rueda de prensa, a lo que Gio ha añadido: “Somos gente abierta, sin prejuicios, y lo hemos demostrado”.