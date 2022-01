La primera semifinal del Benidorm Fest: una revelación, ambición y un aviso a Eurovisión

Desde hace tiempo, ser fan de Eurovisión significa tener fé ciega en que un buen día se obre el milagro. Significa depositar esperanzas en Televisión Española y pensar que se lo van a tomar en serio y van (vamos) a buscar esa candidatura que, quizá no gane, pero sí consiga que todo el país se vuelque con ella. Después de varias semanas de trabajo duro, toneladas de ilusión y algún que otro eurodrama, ver la gala inaugural del Benidorm Fest, la primera semifinal de esta preselección, nos hace por fin soñar a lo grande y llegar a la conclusión de que ahora sí vamos a por todas.

La culpa de que hayamos podido vivir así la primera noche del Benidorm Fest la tienen TVE, claro, pero sobre todo los seis artistas que se han liado la manta a la cabeza y, como todos nosotros, han confiado en que esta vez, esta vez de verdad, la cosa iba a ser diferente. Y, efectivamente, Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras y Chanel han abierto el camino…y de qué manera por el amor de Dios.

De la revelación de Blanca Paloma al rollazo de Varry Brava

La primera semifinal del Benidorm Fest ha venido a corroborar que estamos ante la preselección más diversa, competitiva y ambiciosa. Y es que aspectos televisivos aparte (el mood Operación triunfo estaba de más), musicalmente ha sido un sí rotundo. Hay peros, al final la marca se tiene que ir construyendo poco a poco. Sin embargo, y de eso estoy seguro, la gala se verá con buenos ojos fuera de España después de que cada uno de ellos haya echado los restos.

Varry Brava ha puesto el tono (y el rollo) festivalero con Raffaella, entendiendo perfectamente el espíritu del certamen y adaptándolo a su estilo propio. Las Azúcar Moreno han sido las Azúcar Moreno en estado puro, aportando raza, folklore y nostalgia eurovisiva. Blanca Paloma ha sido la gran revelación de la noche, con un directo soberbio y confirmando que, efectivamente, ella puede ser la 'dark horse' de la edición.

No me olvido de Unique, con sus vibes a las boybands tan icónicas como CNCO o The Wanted. Han puesto ganas y energía (bendito ese beso entre Matt y Valen). Está claro que buscan hacerse un nombre como boyband ahora que hay un hueco para ellos, aunque, para el Benidorm Fest, la candidatura se queda algo desfasada y, al final, esta preselección busca desligarse de las anteriores. No han dejado indiferente las Tanxugueiras con su homenaje al folklore gallego. Son una de las grandes favoritas y, aunque quizá el hype no haya ayudado, son un valor seguro para Turín. Y Chanel, un portento que se ha comido el escenario, confirmando su título de la Eleni Foureira española.

Un sueño hecho realidad

Así se ha vivido y así ha quedado demostrado con esta primera semifinal del Benidorm Fest. Esto no ha hecho más que empezar y, aunque no tendremos a todos en la gran gala final, qué bien sienta tener la sensación de que, pase lo que pase, el próximo 14 de mayo vamos a hacer algo grande en Eurovisión 2022.