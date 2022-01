La confesión de Dua Lipa sobre su tercer disco que quizá no te va a gustar: “Tiene un sonido único”

Si intentáramos definir los dos álbumes de estudio publicados por Dua Lipa hasta la fecha sería difícil categorizarlos dentro de un género. Obviamente la solista británica se ha convertido en un fenómeno del pop pero su propuesta musical sorprende a cada paso que da. Y esa parece ser la línea de su tercer proyecto discográfico del que ya os hemos hablado en alguna ocasión.

La cantante londinense ha concedido una entrevista a The Wall Street Journal en la que ha dado algunos detalles de cómo será su nuevo trabajo. Unas palabras que quizá no vayan a gustar a todo el mundo porque según la intérprete puede que el sonido no sea exactamente lo que el público está esperando o deseando.

"He estado escribiendo un montón de tiempo pero el disco todavía está como si fuera un bebé. Por ahora no tenemos prisa por lanzarlo pero la verdad es que ya está tomando forma después de haber grabado muchas cosas" asegura Dua Lipa sobre su nuevo bebé.

Es entonces cuando la artista explica que el concepto de este nuevo disco está siendo algo divertido y experimental: "Tengo una visión. Tengo un nombre, creo... por ahora. Está siendo una experimentación divertida. Siempre estoy haciendo música pop pero esta tiene un sonido único, lo cual es emocionante y lo siento como una evolución desde Future Nostalgia".

No es la primera vez que escuchamos una argumentación similar sobre el sonido que está adquiriendo el tercer disco de estudio de Dua Lipa (DL3). Joe Kentish, el nuevo presidente de Warner Music en Reino Unido, explicó hace unos meses en una entrevista con Variety que "Dua Lipa ya está pensando en su tercer disco" y según su sello "será completamente diferente" a lo que hemos escuchado hasta ahora por parte de la británica. "Ella se está tomando un tiempo para mentalizarse completamente del concepto del álbum, pero su fé en sí misma y su creencia de que puede lanzar algo completamente diferente y genial no deja de crecer".

Y la propia solista lo tiene muy claro: "Para ser totalmente honesta, probablemente no sea lo que mis fans estén esperando escuchar". ¿Diferente, sorprendente, rompedor? Sea como sea el nuevo álbum de la vocalista nos morimos de ganas de escucharlo pero parece que aún tendremos que esperar. Teniendo en cuenta que ya maravilló al mundo con Dua Lipa (2017) y repitió con Future Nostalgia (2020) todo apunta a que completará el ciclo lanzando su tercer CD en 2023.

Cada uno de los dos álbumes de estudio que Dua Lipa ha lanzado al mercado ha tenido importantes pinceladas de feminismo a través de sus letras, de sus temáticas o de sus propuestas audiovisuales. Sin embargo, la artista británica quiere más. Para su futuro proyecto musical, Dua Lipa tiene claro que quiere comenzar a trabajar con más productoras mujeres. Lo ha comentado durante una entrevista con la revista GQ: "Espero que en un futuro pueda trabajar con algunas productoras. Sincera y honestamente, no conozco a demasiadas. Y me gustaría porque querría tomarme el tiempo de sentarme con ellas y pulir un sonido con mujeres".

Tendremos que esperar para confirmar todos los detalles del que ya se ha convertido en uno de los discos más esperados de los próximos tiempos.