El tercer disco de Dua Lipa “será completamente diferente” según su sello

"Dua Lipa ya está pensando en su tercer disco" ha explicado Joe Kentish, el nuevo presidente de Warner Music en Reino Unido, en una entrevista con Variety. No parece que vaya a haber un lanzamiento inmediato a juzgar por los planes en concierto de la cantante inglesa pero desde luego las conversaciones sobre la nueva aventura musical de la solista van por buen camino.

Según su sello "será completamente diferente" a lo que hemos escuchado hasta ahora por parte de la británica. Teniendo en cuenta que ya maravilló al mundo con Dua Lipa (2017) y repitió con Future Nostaliga (2020) no cabe duda de que la cantante trama algo y tiene las ideas muy claras de hacia donde quiere conducir su sonido.

"Ella se está tomando un tiempo para mentalizarse completamente del concepto del álbum, pero su fé en sí misma y su creencia de que puede lanzar algo completamente diferente y genial no deja de crecer" explican desde Warner.

Los rumores sobre un tercer elepé la persiguen casi desde el inicio del confinamiento cuando lanzó Future Nostalgia pero tuvo que suspender toda su gira: "Supongo que ahora mismo no estoy pensando realmente en el tercer disco, ¿sabes? Obviamente iba a estar de gira desde finales del mes de abril y ahora se ha pospuesto. Probablemente empiece a pensar en ese álbum más pronto que tarde porque tendré algo de tiempo para poder ir al estudio en algún momento cuando se pueda salir" explicaba la cantante.

Cada uno de los dos álbumes de estudio que Dua Lipa ha lanzado al mercado ha tenido importantes pinceladas de feminismo a través de sus letras, de sus temáticas o de sus propuestas audiovisuales. Sin embargo, la artista británica quiere más.

Para su futuro proyecto musical, Dua Lipa tiene claro que quiere comenzar a trabajar con más productoras mujeres. Lo ha comentado durante una entrevista con la revista GQ: "Espero que en un futuro pueda trabajar con algunas productoras. Sincera y honestamente, no conozco a demasiadas. Y me gustaría porque querría tomarme el tiempo de sentarme con ellas y pulir un sonido con mujeres".

Dua Lipa confiesa además que no puede tener más que palabras positivas hacia las productoras con las que ya ha trabajado previamente: Emily Warren y Caroline Ailin en New Rules y Sarah Hudson en Genesis. "Ellas realmente me ayudaron a que fuera yo misma y a ser capaz de escribir cosas que salieran de mi corazón. Mis mejores amigxs son todo chicas. Siempre siento que es más fácil hablar con ellas y me siento más abierta a la energía femenina. Tal vez si las mujeres tuvieran un poco más de todo esto en los estudios no sería tan intimidante empezar".

Mientras esperamos que llegue este tercer disco, al que llamaremos DL3 en un alarde de originalidad, podremos disfrutar de su nuevo vídeo Love again este mismo fin de semana.