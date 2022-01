Tiësto y Karol G, Adele, Coldplay y BTS, Yatra, Rosalía y The Weeknd: duelo en la cumbre de la lista

Este sábado en #Del40al1CocaCola conoceremos la última lista de enero. ¿Quién será el número uno? La semana pasada llegaron a lo más alto Coldplay y BTS con My universe, y ahora les toca a los británicos y los surcoreanos revalidar su liderato. Pueden conseguirlo: los fans de ambas formaciones son muy fieles y les apoyan al máximo. Pero los seguidores del resto de artistas que están en los puestos de cabeza son por lo menos igual de fieles, de resultas de lo cual es seguro que la pugna por la primera posición va a estar muy reñida.

También son favoritos al puesto de honor Adele (#2), que ya fue número uno cuatro veces con Easy on me y parece decidida a sumar la quinta (hay que remontarse muchos años atrás en el chart para encontrar parangón); Rosalía y The Weeknd (#3) con La fama, quienes, lo mismo que Adele, ya han estado en lo más alto (en su caso, una semana); Tiësto y Karol G (#4), con Don’t en shy; Sebastián Yatra (#5), con ganas de recuperar la medalla de oro que ya se colgó con Tacones rojos; Gayle (#6), imparable con su abcdefu; y Ana Mena (#7), cuyo single Música ligera, con su aire retro, nos ha encandilado a todos.

Imagine Dragons ft. J.I.D. y Dani Fernández pueden regresar a la lista. Son candidatos con Enemy y Dile a los demás, respectivamente. Se trata de dos canciones muy diferentes pero magníficas, cada una en su estilo. Que logren o no hacerse un hueco entre los 40 éxitos de la semana depende de los apoyos que reciban con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Voto VIP de Nicky Jam

Invitado de lujo: Nicky Jam, la superestrella latina, charlará con Tony Aguilar de su actualidad musical y no dejaremos que se vaya sin que dé su Voto VIP. ¿Qué tema del chart será el favorito del boricua? ¿Se decantará por alguno de sonido urbano latino o nos sorprenderá con una preferencia insospechada? Os recomendamos que os conectéis al streaming de vídeo (aquí en LOS40.com o en la app de LOS40) para ver la entrevista.

#Del40al1CocaCola / LOS40 Sobres

Seguiremos repartiendo regalazos y mucho dinero en metálico en LOS40 Sobres, el concurso más espectacular de la radio española. Los premios están valorados en 40.000 euros y también podéis optar a un bote que sigue subiendo y este sábado asciende a 35.000 euros. ¡Un solo mensaje puede alegrarte el fin de mes! Aunque, lógicamente, cuantos más envíes, más posibilidades tendrás.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de Jojo Rabbit, una comedia negra que en 2020 ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado. Viajaremos al pasado en La Máquina del Tiempo, se presentarán nuevos candidatos y durante cuatro horas no faltarán ni la buena música, ni la radio de primera, ni el buen rollo que Tony Aguilar y su equipo esperamos transmitirte a través de las ondas. Puede haber otros planes para el sábado por la mañana, pero mejor que este, ninguno.